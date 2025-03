Soulagé et reconnaissant, Mathieu Béland de retour à Rivière-du-Loup 

De retour au Québec depuis deux semaines, le Louperivois Mathieu Béland reprend tranquillement le cours de sa vie. Après avoir été coincé en Espagne au cours des huit derniers mois, le sourire est plus facile ici, même si le cauchemar juridique dans lequel il est plongé n’est pas encore terminé.

Le 7 mars, à l'aéroport international Montréal-Trudeau, l’émotion était palpable à la vue de sa conjointe et de ses proches, dont il a été séparé brusquement. Des deux côtés de l’océan, le stress a été au cœur de leur quotidien pendant des mois. Aujourd’hui, une partie de ce poids, de cette angoisse, est tombée.

«Je n’y ai pas cru avant que je mette les pieds au sol au Québec», a d’ailleurs partagé l’homme d’une vingtaine d’années, de passage à Rivière-du-Loup le 21 mars. «Il y a eu tellement d’embûches jusqu’à l’obtention de mon passeport que je me demandais ce qui pouvait arriver de plus pour m’empêcher de revenir chez moi.»

Depuis le début mars, Mathieu Béland tente ainsi de profiter de tout, réalisant que les choses du quotidien, parfois les plus simples, ont beaucoup de valeur.

«Voir mes amis, discuter ensemble, rire, ç’a fait un bien fou. Avoir la chance de dormir dans mon lit, ça n’avait pas de prix», a-t-il énuméré.

«Juste d’avoir une porte à la salle de bain, un peu d’intimité, on oublie à quel point c’est important», a-t-il plus tard ajouté en référence à la nuit qu’il a passée en prison l’été dernier.

Mathieu Béland était pris en Espagne depuis le mois de juillet. Sa vie a été chamboulée en une fraction de seconde, à l’aube de ses vacances estivales. En voiture en Andalousie, un dimanche après-midi, il faisait du repérage en vue d’une journée à la plage avec sa sœur lorsqu’il s’est retrouvé au cœur d’un accident de la route mortel qui le hante toujours aujourd’hui.

Arrêté, emprisonné et dépouillé de ses pièces d’identité, il s’est retrouvé seul dans un pays inconnu à la langue étrangère, du jour au lendemain. Débutait alors un long et périlleux processus visant à le ramener au pays avant la poursuite des procédures judiciaires.

Cette épopée a été parsemée de hauts et de bas. Elle l’a forcé à passer les Fêtes en Espagne, mais elle a finalement pris fin. Un soulagement pour toute la famille.

«Au début, je me demandais comment j’allais m’en sortir, mais on a défriché le chemin, on a fait notre voie et on a trouvé une porte de sortie» a-t-il dit.

«Le plus important, c’est qu’il est avec nous maintenant», a résumé sa mère, Estelle Simard, qui a multiplié les efforts depuis juillet.

UNE AIDE PRÉCIEUSE

Le 21 mars, en avant-midi, Mathieu et Mme Simard sont d’ailleurs venus remercier le député Bernard Généreux et de sa directrice régionale, Annie Francoeur. Une rencontre «émotive», elle aussi, puisque le groupe a été très proche au cours des derniers mois.

Si sa maman a été en communication constante, voire quotidienne, avec le bureau du député, c’était la première fois que Mathieu rencontrait M. Généreux et Mme Francoeur à l’extérieur d’une caméra d’ordinateur.

«Je n’avais pas eu la chance de les rencontrer en vrai et c’était important, surtout avec tout l’investissement en temps qu’ils ont mis au dossier. C’était la moindre des choses», a soutenu le vingtenaire après de chaleureuses accolades.

«Sans leur aide, ce n’aurait pas été possible. On ne savait pas quoi faire, à quelle porte frapper. On ne voulait surtout pas lui nuire. Ils ont été d’un soutien inestimable», a renchéri sa maman.

Dès son arrestation, en juillet, l’équipe du député Généreux a travaillé le dossier «en sourdine», assurant suivis, requêtes, démarches diplomatiques et traduction de documents, entre autres.

Même l’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, a été impliqué en cours de route. D’une «aide précieuse», il a usé de ses contacts internationaux et de sa connaissance de la diplomatie pour faire progresser le dossier. Il est même allé à la rencontre de l’ambassadeur d’Espagne au Canada et a mis la famille en contact avec la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, a-t-on précisé.

Bernard Généreux rappelle que les membres de son équipe et lui aident régulièrement des citoyens du territoire, y compris à l’international. Le cas de Mathieu Béland reste toutefois unique à plusieurs niveaux, a-t-il convenu.

«On a travaillé très fort et on a appris beaucoup. C’était une situation particulière, délicate. Le politique ne peut pas se mêler du juridique et il fallait agir de façon respectueuse et diplomatique» , a-t-il rappelé.

«Nous sommes heureux qu’il soit de retour parmi nous.»

LA SUITE

Mathieu Béland est reconnaissant envers tous ceux et celles qui l’ont appuyé ces derniers mois, à Québec ou Rivière-du-Loup. Il éprouve aussi beaucoup de gratitude à l’endroit du couple qui lui a ouvert ses portes sur place. «Des personnes exceptionnelles», a-t-il décrit.

Pour la suite, il demeure néanmoins dans l’inconnu quant à la progression de son dossier dans le système juridique espagnol. Il peut recevoir un appel des autorités à tout moment et il n’est pas exclu qu’il soit appelé à retourner en sol espagnol.

Malgré une accusation d’homicide par imprudence grave, il caresse toutefois l’espoir d’un dénouement positif. «J’essaie de m’en distancer un peu. Les avocats semblent confiants. Le dossier va continuer d’évoluer. Tout s’est amélioré depuis le jour 1, alors j’espère que ça va se poursuivre ainsi.»

Entre-temps, il retrouvera son travail et son quotidien … à travers une toute nouvelle perspective.