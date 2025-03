AGM Construction lance l’initiative communautaire «Des centaines de sourires»

À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, qui se déroule du 27 avril au 3 mai, AGM Construction annonce le lancement officiel de son nouveau programme philanthropique, «Des centaines de sourires».

L’initiative a été officiellement dévoilée le 14 mars dernier, lors d’un rassemblement à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, où l’ensemble des employés d’AGM Construction étaient réunis pour l’occasion. Ce programme permettra à tous les employés de l’entreprise, du chantier aux bureaux, de consacrer une journée complète à l’organisme communautaire de leur choix.

AGM Construction souhaite ainsi mettre en lumière l’importance de l’engagement collectif et l’impact concret qu’une entreprise peut avoir lorsqu’elle mobilise son équipe pour soutenir sa communauté.

Pour Jean-Daniel Drapeau et Étienne St-Jean, copropriétaires d’AGM Construction, cette implication sociale était nécessaire. «C'était extrêmement important pour nous de nous impliquer dans notre communauté. Mais on voulait aussi que ce soit accessible à nos employés, qu’ils puissent, eux aussi, s’engager facilement auprès d’un organisme qui leur tient à cœur», exprime Jean-Daniel Drapeau, copropriétaire d’AGM Construction.

Chaque année, AGM Construction faisait face à un dilemme : choisir un seul organisme à soutenir. «Ça nous brisait le cœur de devoir choisir une cause plutôt qu’une autre, alors que chaque organisme joue un rôle essentiel pour notre communauté. C’est pourquoi nous avons décidé de nous impliquer auprès de tous les organismes de notre région», mentionne Étienne St-Jean, copropriétaire d’AGM Construction.

Grâce à l’engagement de ses employés, AGM Construction pourra offrir une valeur philanthropique annuelle de plus de 25 000 $, positionnant l’entreprise comme l’un des plus grands contributeurs à la vie communautaire de la région. Cette initiative va bien au-delà d’un simple don financier : elle assure un impact direct sur le terrain.

Trop souvent, les organismes à but non lucratif doivent composer avec des ressources limitées. En ayant des ambassadeurs présents au sein de ces organisations, AGM Construction sera mieux en mesure d’identifier leurs besoins concrets et de leur offrir un coup de main efficace.

UNE IMPLICATION COLLECTIVE, UN IMPACT DURABLE

L’initiative «Des centaines de sourires» témoigne de l’engagement profond d’AGM Construction envers sa communauté. Chaque employé aura la liberté de choisir l’organisme qui lui tient à cœur, tandis que l’entreprise prendra en charge l’organisation logistique et les salaires liés à ces journées d’engagement. AGM Construction prouve une fois de plus qu’une entreprise peut être un moteur de changement positif. Un geste concret, une communauté plus forte.