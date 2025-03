Le point de service de la SAAQ situé à Témiscouata-sur-le-Lac déménage

La Société de l’assurance automobile du Québec et l’Association Entre-Amis rappellent à la population de Témiscouata-sur-le-Lac et des environs que le point de service situé au 633, rue Commerciale Nord sera aménagé dans un tout nouvel espace.



Afin de permettre ce changement, le bureau sera fermé le vendredi 21 mars. À compter du mardi 25 mars, la clientèle pourra se présenter au nouvel emplacement situé au 10, rue de l’Église, local 1, à Témiscouata-sur-le-Lac.



Cet environnement mieux aménagé permettra d’optimiser l’expérience client et d’améliorer l’efficacité et l’accessibilité des services. Les services offerts seront les mêmes qu’auparavant.



La population est invitée à consulter la page Web saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service pour prendre rendez-vous et vérifier les heures d’ouverture ainsi que la disponibilité des services.



Les clients qui souhaitent éviter de se déplacer peuvent effectuer leurs opérations en ligne dans SAAQclic.