Hausse de la clientèle au Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a publié le 11 mars le premier portrait de ses inscriptions scolaires pour l’année 2025-2026, à la suite de la période d’inscriptions qui avait lieu en février. Un sommet de 1 700 élèves est observé à l’école secondaire de Rivière-du-Loup pour la prochaine rentrée.

Depuis les années 2000, ce nombre n’avait jamais été atteint. «Nous avons des courbes de clientèle, comme des vagues. Présentement, on vit la croissance qu’il y a eu au primaire depuis cinq ou six ans», explique le directeur du CSS, Antoine Déry. Il confirme que la région a reçu beaucoup de migration interrégionale pendant la pandémie. L’attrait pour le secteur de Rivière-du-Loup a permis d’ouvrir davantage de groupes d’options qu’il y a cinq ans.

PRÉCARITÉ

L’an prochain, 17 élèves fréquenteront l’école primaire de Saint-Paul-de-la-Croix, ce qui la place en situation précaire. La balise minimale est de deux groupes de six élèves, et pas plus que trois niveaux par enseignant. Les inscriptions actuelles devraient permettre le maintien des services éducatifs pour la prochaine année scolaire, d’après le CSS. «La situation sera observée chaque année. L’an prochain, il n’y a pas de problème. On est vraiment à compter chaque élève», précise Antoine Déry.

SAINT-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP

À l’école secondaire des Vieux-Moulins, les services scolaires en 3e secondaire ne seront pas offerts lors de la rentrée 2025 en raison du manque d’élèves inscrits. «Nous avions une possibilité de 13 élèves en 3e secondaire. Après le choix d’école, il en reste 5. C’est le droit des parents de choisir selon leurs valeurs et les besoins de leurs enfants», précise Antoine Déry. Le 1er et le 2e secondaire sont maintenus puisqu’on comptabilise une vingtaine d’étudiants.

NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE

La nouvelle école primaire de Rivière-du-Loup, située dans le parc Cartier, accueillera 325 élèves lors de la prochaine rentrée scolaire. Pour la prochaine année, elle sera ouverte à 70 %. Suivant ce transfert d’élèves, de l’espace supplémentaire sera créé et les unités modulaires de Roy-Joly seront démantelées en juin 2025.

L’année suivante, celles de l’école internationale Saint-François-Xavier seront également retirées. «Ça nous permettra de faire des travaux d’entretien un peu plus exhaustifs à Roy-Joly cet été, puis à Saint-François-Xavier l’été suivant. Quand nos écoles sont à pleine capacité, ça met beaucoup de pression sur l’entretien», ajoute M. Déry.

La clientèle du CSS est en hausse et elle comptera près de 6 550 élèves au secteur des jeunes à la prochaine rentrée scolaire. «Une légère baisse est observée au primaire, compensée par une hausse des inscriptions au secondaire», fait savoir le CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup.