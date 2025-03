L’aventure se poursuit pour Billy Rioux sur Amazon Prime

Après s’être hissée parmi le top 10 d’Amazon Prime, une plateforme de visionnement qui compte plus de 12 millions d’abonnés au Canada, la série Hard North sera de retour pour une deuxième saison. L'information a été confirmé par Billy Rioux, natif de Saint-Antonin, et coanimateur que l’on a pu suivre l’an dernier sur sa terre située à Sainte-Françoise.

Déjà l'équipe de tournage est présente dans les Basques. Les premières journées de tournage à Sainte-Françoise ont eu lieu à la fin février. À mi-chemin entre le documentaire et la télé-réalité, la production plonge dans le quotidien des mêmes cinq participants, trois hommes et deux femmes, que l’on a pu découvrir en novembre dernier, avec comme terrain de jeu les grands espaces canadiens. Hard North s’est donnée comme objectif de plonger le téléspectateur dans cet univers. Une immersion unique, où se mêlent tradition, résilience et amour de la forêt.

Bushcrafteur reconnu et passionné de techniques de construction ancestrales, Billy Rioux est l'un des cinq coanimateurs vedette. Lors de la première saison, on a pu le voir construire un pont qui enjambe la rivière qui traverse sa terre ainsi qu'une remise à bois. «Cette année, on s’éloigne un peu de ça, on mise un peu plus sur l’aventure», souligne-t-il.

Le téléspectateur doit donc s’attendre à de nouvelles péripéties. La seconde saison comprendra huit épisodes. Il faut compter pas moins de trois jours de tournage pour chacun d'eux. De son propre aveu, le tournage est particulièrement intense et les journées sont longues. Les prochains jours de production sont prévus ce printemps.

Si la série n’est pas scriptée au sens propre, elle est tout de même orientée. «Il y a quand même des lignes directrices même si ce n’est pas "stagé". Il faut un minimum de préparation pour faire face à l’imprévisible», lance en riant l’aventurier.

Ce dernier admet qu’avec le succès rencontré par la première saison, la pression se fait toujours sentir. «Il faut pousser, c’est très compétitif cet univers-là. Le show doit fonctionner. Alors je m’implique et je travaille de près avec la production.»

INTERNATIONAL

Depuis la diffusion de la première saison, la vie de Billy Rioux a été chamboulée. «Les réactions ont été intenses. J’ai reçu une avalanche de courriels, je viens de mettre les pieds dans un marché international ! Ça occupe vraiment beaucoup et je dois maintenant mieux choisir ce que je fais, je ne peux pas me séparer en quatre.»

L’homme de 43 ans ne cache pas avoir des «visées». S’il souhaite poursuivre encore quelques années l’aventure Hard North, il ambitionne d’animer sa propre émission. D’ici là, il ne ferme pas la porte à d’autres opportunités comme celle-là, où la nature, l’énergie, et le partage des connaissances s’entrecroisent.