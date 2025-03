Le Québec doit exploiter ses ressources naturelles, croit Marc Bélanger

Le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Bélanger, était de passage à Rivière-du-Loup les 13 et 14 mars, dans le cadre de sa tournée des régions. À l’heure où l’économie québécoise fait face à des défis sans précédent, et où les tensions commerciales avec les États-Unis s’intensifient rapidement, M. Bélanger soutient que le Québec devrait miser davantage sur ses ressources naturelles.

«La province devrait être beaucoup plus riche qu’elle ne l'est actuellement. La seule chose, c’est qu’on n’exploite pas nos ressources naturelles, et qu'on ne fait pas des choix stratégiques, a-t-il souligné. Je regarde le gaz naturel qui n’est pas exploité ; on a des milliards de dollars dans nos sous-sols quand on pourrait faire de la vente en Europe.»

«Si c’est n’est pas nous qui le faisons, et bien un jour, les Américains, par exemple, pourraient faire de la pression pour venir exploiter nos ressources naturelles. Et eux, ils ne feront pas de cadeau à l’environnement, craint M. Bélanger. On est mieux de le faire selon nos conditions, et que ce soit à notre propre bénéfice.»

Ce dernier croit que le Québec gagnerait à appuyer encore plus les entreprises vers la diversification des marchés. «Si on veut développer les autres marchés, il faut soutenir les entreprises. Ces entreprises-là vont être rentables, mais elles ont un coût au début.»

Le candidat, avocat fiscaliste de métier, estime être dans une position favorable, alors que son domaine d’expertise est celui du commerce international. Voilà ce qui, selon lui, le distingue entre autres de ses adversaires Pablo Rodriguez, Charles Milliard, et Mario Roy.

«Depuis 25 ans, j’œuvre dans le commerce international, dans le développement des entreprises. J’accompagne les petites et moyennes entreprises (PME) dans leur quotidien, a expliqué M. Bélanger. Je les aide à comprendre la fiscalité étrangère, [et] dans la négociation des contrats à l’international.»

Et par-dessus tout, l’une des forces qu’il considère comme la plus importante chez lui est son lien d’attachement avec les régions. «Je viens de Matane, j’y ai grandi. J’ai encore de la famille, ici, dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. J’ai un frère à Mont-Joli, un à Rimouski et un à Rivière-du-Loup.»

M. Bélanger, qui avait tenté sa chance en politique fédérale, il y a de cela une vingtaine d’années déjà, déplore le manque d’avancées dans les régions. «Ce que je dénonçais en 2000, et encore aujourd’hui, surtout dans les régions, il n’y a pas eu d’évolution tant que ça […] C’est pour ça je me lance à la chefferie, parce que je trouve qu’on ne va pas dans la bonne direction.»

«Ici, dans la région, on a toute la question de la santé, où l’on est en train tranquillement pas vite de fermer les services. C’est inacceptable», a précisé le candidat.

Selon Marc Bélanger, les gens des grands centres ne comprennent pas la réalité des régions, ni l’importance de certaines infrastructures. Il est revenu sur un dossier qui a récemment fait couler beaucoup d’encre, soit celui du déménagement de la traverse de Rivière-du-Loup vers Cacouna.

«Au niveau économique, au niveau touristique, ça va avoir un impact majeur […] On a cette vision de dire “Ah, on déplace!”. En plus de ça, on prend des décisions sur des études économiques qu’on ne veut pas montrer à la population. Moi, j’ai beaucoup de difficulté avec ça. Ce que j’annonce, c’est que moi, premier ministre du Québec, j’ai l’intention d’annuler le transfert à Cacouna pour que la traverse reste ici à Rivière-du-Loup.»

Rappelons que l’identité du prochain chef du Parti libéral du Québec sera connue le 14 juin 2025.