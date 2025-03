Dragage à Cacouna: le BAPE publie son rapport

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a publié le vendredi 14 mars son rapport d’enquête et d’audience publique sur le programme décennal de dragage d’entretien au port de Gros-Cacouna.

Selon le Bureau d'audience, le programme de dragage d’entretien au port de Gros-Cacouna est nécessaire pour différentes raisons. Il cible notamment la difficulté pour les bateaux de manœuvrer en raison de la diminution de la profondeur et la présence de hauts-fonds dans le havre. Rappelons que la dernière opération de dragage d’entretien a été effectuée en 2007-2008.

Le BAPE retient que certains navires fréquentant présentement le port sont contraints de réduire leur chargement afin d’assurer des manœuvres sécuritaires. Il observe que cela a pour effet d’augmenter le nombre de voyages requis au transport de marchandises, une augmentation qui pourrait avoir lieu pendant la période sensible pour le béluga.

BÉLUGA

Le Bureau d'audience publique sur l'environnement considère que les mesures proposées par l’initiateur pour atténuer les effets du projet sur le béluga sont justifiées afin de minimiser les risques pour sa survie et favoriser son rétablissement dans l’estuaire du Saint-Laurent.

Parmi ces mesures, il y a notamment la réalisation des travaux de dragage dans les mois de novembre et décembre, ainsi que la mise en place d’un rayon de protection de 400 m où les travaux seraient arrêtés si un béluga est présent dans ce périmètre. Le BAPE souligne que les effets du bruit sur ce mammifère marin dépendent du contexte environnemental et des modifications de leurs comportements ont déjà été observées lors d’autres activités de dragage dans l’estuaire du Saint-Laurent.

Le BAPE recommande aussi à Pêches et Océans Canada et au ministère responsable de l’Environnement de profiter des activités de dragage pour réaliser une étude comparant les effets du bruit sur le béluga des différents types de drague.

Quant au rejet de sédiments en eau libre pour le premier dragage, comparativement à leur gestion terrestre, l'organisme gouvernementale considère qu'elle représente l’option la plus viable économiquement, tout en générant le moins de gaz à effet de serre. Toutefois, la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie devrait cependant poursuivre ses efforts afin d’évaluer le potentiel de valorisation des sédiments pour les prochains dragages.

La commission d’enquête chargée de l’examen du projet était présidée par Antoine Morissette. Son mandat s’est tenu du 28 octobre 2024 au 28 février 2025.

BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l’environnement que lui confie le ministre responsable de l’Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental qui se veut impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d’éclairer sa prise de décision.