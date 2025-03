NBG investit 15 M$ pour optimiser son usine

Le Groupe NBG investit 15 M$ pour améliorer son usine située à Rivière-Bleue. Une subvention de 1,4 M$ a été annoncée par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maité Blanchette Vézina ce 14 mars. Cette somme permettra notamment l’acquisition d’équipements innovants et de couvrir une partie des couts de l’agrandissement du bâtiment.

La nouvelle a été effectuée dans la partie de l’usine réalisée en 2024, tout juste avant l’hiver. C’est dans cet espace que seront installées les nouvelles machines qui automatiseront et bonifieront la production de produits finis de bois en seconde transformation et d’optimiser la récupération liée à la transformation primaire.

Selon Mme Blanchette Vézina, l’arrivée de ces outils plus sécuritaires marquera une étape importante dans la modernisation de l’usine puisqu’ils élimineront certaines opérations manuelles, ce qui aura un impact direct sur les conditions de travails des 45 employés. Les améliorations consolideront aussi leurs emplois, en plus d’apporter un gain de productivité au sein de l’établissement.

Dans le contexte géopolitique actuel où le gouvernement fédéral américain souhaite imposer des tarifs douaniers importants à la filière forestière, il est important de protéger les communautés en générant des activités économiques et de bons emplois, croit la ministre.

Avec les nombreux défis traversés par l’industrie du bois avec notamment, des tarifs d’exportation élevés déjà en vigueur en raison du conflit du bois d’œuvre, il est crucial d’innover, ajoute-t-elle. «C’est une manière sûre de faire en sorte que l’industrie continue de se développer, qu’elle demeure compétitive.

Elle a d’ailleurs rappelé son annonce du 3 mars concernant la création d’une cellule de diversification des marchés d’exportations pour les produits forestiers du bois pour réduire la dépendance des entreprises au marché américain.

D’après le co-directeur du Groupe NBG et de Bégin Bégin, Gordon Bowser, l’équipe travaille sur le projet depuis au moins cinq ans, mais ce dernier a commencé à se concrétiser dans la dernière année. Il se réjouit de la réalisation de ce projet qui améliorera la vie de ses travailleurs en assurant un environnement de travail plus propre, moins bruyant et moins physique.

Ces améliorations, qui représentent le troisième plus gros investissement de l’usine depuis se débuts, augmentera son efficacité, permettra de diversifier ses produits et de rester fort dans le marché actuel.

D’autres annonces d’investissements, qui totaliseront 15 M$, seront effectuées au fil des prochains mois chez NBG. L’annonce du 1,4 M$ encourage l’organisation à poursuivre leurs efforts en matière d’innovation, soutient M. Bowser.

La subvention octroyée au Groupe NBG par le gouvernement du Québec provient du programme Innovation Bois. Créé en 2016, il a appuyé à ce jour plus de 299 projets, en plus de générer des retombées d’environ 1,35 milliard de dollars, de créer 1 400 emplois et d’en consolider 14 000 autres. Depuis 2022, le programme a permis d’investir 69 M$ dans l’ensemble du Québec pour soutenir 39 projets d’innovation dans la filière forestière. Au Bas-Saint-Laurent ce sont plus de 25 M$ qui ont été octroyés par le gouvernement.