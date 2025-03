Une lune de sang immortalisée par Aster

Le Groupe NBG investit 15 M$ pour améliorer son usine située à Rivière-Bleue. Une subvention de 1,4 M$ a été annoncée par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maité Blanchette Vézina ce 14 mars. Cette somme permettra notamment l’acquisition d’équipements innovants et de couvrir une partie ...