Marche pour l’Alzheimer 2025 : s'unir pour soutenir les familles touchées

Chaque année, la Marche pour l’Alzheimer permet de sensibiliser la population et de recueillir des fonds essentiels pour soutenir les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et leurs proches aidants. Le 25 mai prochain, la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent organisera cet événement à Matane et Rivière-du-Loup, avec un objectif ambitieux : amasser 100 000 $ afin de maintenir et développer le service de répit-stimulation à domicile.

Au Bas-Saint-Laurent, plus de 4 500 personnes vivent avec la maladie d’Alzheimer. En 2024-2025, 233 personnes ont bénéficié du service de répit-stimulation, représentant 7 537 heures de services directs. Grâce aux dons recueillis lors de cette marche, la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent pourra poursuivre son accompagnement et bonifier son offre de services pour répondre aux besoins grandissants des familles.

Le service de répit à domicile de la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent offre à la fois un répit essentiel aux familles et des activités stimulantes et significatives aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et un autre trouble neurocognitif.

Le lancement de la Marche aura lieu le 27 mars à 17 h aux Allées du Boulevard à Matane. Ce sera une occasion unique d’en apprendre davantage sur la cause, de rencontrer les acteurs impliqués et de s’engager activement dans cette initiative essentielle. Chaque porteur de cause joue un rôle clé dans la sensibilisation et la collecte de fonds, contribuant ainsi directement aux services et au soutien offert aux familles touchées. Toute la population est invitée à se mobiliser et à venir s’inscrire comme porteur de cause lors de l’évènement.

«La maladie d’Alzheimer touche un nombre grandissant de familles, et il est essentiel de s’unir pour faire une différence. En devenant porteur de cause, chaque personne contribue à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la maladie», souligne Lyndia Chouinard, directrice générale de la SABSL.

Tous les citoyens, entreprises et organisations sont invités à se joindre à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent et à démontrer leur engagement envers cette cause.

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire en tant que porteur de cause, il faut visiter le site web ou contacter le 418 562-2144.