Une lune de sang visible cette nuit au Bas-Saint-Laurent

Bonne nouvelle pour la municipalité d’Esprit-Saint. Après plus d’un an et demi de démarches, la Coopérative de solidarité multiservices du Haut-Pays a pu réunir une bonne partie du financement pour faire l’achat du Marché Macpès. En 2023, les anciens propriétaires ont dû prendre la décision de vendre ou de fermer le commerce pour des raisons de ...