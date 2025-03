Le marché d’Esprit-Saint sauvé de la fermeture

Bonne nouvelle pour la municipalité d’Esprit-Saint. Après plus d’un an et demi de démarches, la Coopérative de solidarité multiservices du Haut-Pays a pu réunir une bonne partie du financement pour faire l’achat du Marché Macpès.

En 2023, les anciens propriétaires ont dû prendre la décision de vendre ou de fermer le commerce pour des raisons de santé. Les clients réguliers du commerce se sont réunis afin de créer une coopérative de solidarité pour reprendre les opérations du Marché Macpès. Seul service de proximité ouvert à l’année à Esprit-Saint, ce marché est essentiel afin de maintenir la vitalité de la communauté.

Après la quasi-fermeture de l’école primaire, la communauté d’Esprit-Saint a dû se remobiliser une nouvelle fois pour sauver son épicerie locale. C’est chose faite avec la reprise du marché, le 26 février dernier.

Le Marché Macpès est une épicerie qui existe depuis plus de 70 ans. Elle crée 5 emplois et génère des retombées économiques annuelle de plus d’un million de dollars dans la communauté. Les services offerts sont : épicerie, boucherie, repas cuisinés, section quincaillerie et pharmacie. Le commerce est ouvert 7 jours sur 7, et plus de 70 heures par semaine. Il approvisionne aussi la popotte roulante et le frigo collectif.

La Coopérative de solidarité multiservices du Haut-Pays vise à maintenir les services existants. Elle souhaite innover en offrant les services les plus adaptés possibles à la population locale et de passage sur la 232. Ainsi, la superficie de vente augmentera d’au moins 30 % afin d’offrir plus d’espace pour des produits de plein-air et, notamment, un service 24/24 heures, un espace bistro, un futur musée et des bureaux de services aux citoyens (santé, financiers, techniques, etc.). La coopérative débute les travaux pour l’aménagement des espaces inutilisés en un logement 5 ½ pour une famille, un projet contribuant à réduire la pénurie de logement et attirer une famille avec enfants pour l’école primaire.

Afin de faire le lancement officiel de la nouvelle gestion collective du marché, la population est invitée le samedi 15 mars, à 17 h, au Centre des loisirs d’Esprit-Saint. Un souper est prévu, suivi d’une soirée festive où seront présentés en détail les projets de la coopérative. La campagne d’adhésion et de financement populaire sera du même coup officiellement lancée. Les personnes qui souhaitent devenir membre pourront le faire sur place.

La Coopérative de solidarité multiservices du Haut-Pays tient à remercier les organisations qui ont contribué à la réalisation de cette première phase du projet : la Municipalité d’Esprit, le Fonds de vitalisation de la MRC Rimouski-Neigette, la Caisse Desjardins Mitis-ouest et Neigette, Desjardins Entreprises, Fonds d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent, le Centre de transfert d’entreprise du Québec, le Réseau d’Investissement sociale du Québec et nos membres. Et la patience des ex-propriétaires du Marché Macpès, soit Denise Desjardins et Gérald Mailloux.