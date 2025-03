Le Bloc québécois mise sur la candidate Diane Sénécal

Le Bloc québécois a fait connaître sa candidate dans la nouvelle circonscription de Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata, devant une quarantaine de militants réunis à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup le 12 mars. Diane Sénécal, résidente de Saint-Roch-des-Aulnaies, portera le message du parti fédéral indépendantiste lors des prochaines élections fédérales.

Elle aura la tâche de se faire connaître des électeurs au cours des prochaines semaines, puisqu’elle s’opposera au député actuel de la circonscription, Bernard Généreux du Parti conservateur. Ce dernier est en poste de façon ininterrompue depuis 2015. Le plan de match de Diane Sénécal sera d’avoir une présence constante, un peu partout sur le territoire. Le 12 mars, elle a pu compter sur l’appui du député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas et de l’ancien député du Bloc, Paul Crête, qui étaient présents pour son investiture.

«Mon rêve c’est d’avoir dans tous les secteurs des militants, des sympathisants qui sont prêts à porter les idéaux du Bloc québécois et à poursuivre la conversation avec la population, même si je ne suis pas là physiquement sur place», explique-t-elle.

Après avoir participé à la campagne électorale fédérale en 2021 en tant que responsable des communications pour le candidat Simon Bérubé, Diane Sénécal a eu la piqûre de la politique active. Elle s’est ainsi engagée à rebâtir la base militante du Bloc québécois dans la région. Mme Sénécal est la présidente de l'exécutif régional du parti pour l’Est-du-Québec depuis 2023.

«Le Bloc québécois va s’assurer que le Québec ne soit pas une monnaie d’échange contre les pétrolières et les gazières de l’ouest du pays, les grandes banques de Toronto et le secteur automobile de l’Ontario. On a déjà joué dans ce mauvais film», explique Maxime Blanchette-Joncas. Il a invité les électeurs à faire confiance à Diane Sénécal, une «femme de cœur engagée pour sa communauté», qui connaît le terrain, les acteurs socioéconomiques et les enjeux.

Lors de son allocution, elle s’est portée à la défense de la gestion de l’offre et des emplois qui sont menacés par les menaces protectionnistes (tarifs) du président américain Donald Trump. «Je pense que les Québécois ont besoin d’être défendus […] Peut-être qu’on veut garder le statu quo avec le parti qui est déjà en place ou instaurer le Parti conservateur pour garder une force. Malgré tout, qui va parler pour nous, si le Bloc québécois n’est pas là pour rappeler les idéaux du Québec?», se questionne-t-elle.

La candidate bloquiste estime qu’il lui reste encore beaucoup de travail à faire afin de solidifier sa base militante en vue des prochaines élections. Ces dernières pourraient être déclenchées dès ce printemps. «J’ai des personnes plus âgées, qui sont des militants convaincus de longue date. Aller chercher des jeunes, c’est une autre histoire […] Je pense que c’est par les plus jeunes qu’on va renaitre. Il faut les mobiliser», constate Diane Sénécal.

Elle est installée dans la région depuis plus de 30 ans. Mme Sénécal a enseigné le français, l’anglais et l’art dramatique au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière pendant 28 ans, en plus de s’impliquer dans la troupe de théâtre en parascolaire. Elle est directrice au développement local et régional de L’Islet depuis presque deux ans.