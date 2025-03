La piste cyclable du lac Témiscouata sera prolongée en 2027

Les cyclistes qui s’élanceront dans la piste cyclable aménagée autour du lac Témiscouata pourront, dès 2027, découvrir un tout nouveau secteur, celui de la Grande Baie. La SÉPAQ aménagera 16,5 kilomètres de parcours supplémentaire dans cet endroit encore inexploré du parc national du Lac-Témiscouata. Des investissements de 2,7 M$ seront nécessaires pour l’aménagement de ce tronçon, qui se veut, espère le préfet de la MRC Serge Pelletier, une première étape vers une phase deux de développement du parc.

Pour l’élu, le projet de prolongement est une belle nouvelle pour l’offre récréotouristique dans le Témiscouata. Les cyclistes peuvent déjà profiter de 135 kilomètres sur le Petit Témis de Rivière-du-Loup à Edmundston. «On voulait aussi profiter des beautés du paysage du lac Témiscouata», indique-t-il.

Présentement, les amateurs de vélo peuvent effectuer la boucle «D’une rive à l’autre» de 24 kilomètres en empruntant les traverses fluviales. Avec l’ajout de la portion dans la Grande Baie, ils pourront avoir davantage d’opportunités de trajets pour découvrir la région à vélo, et même effectuer une grande boucle de 60 kilomètres.

En vélo on découvre encore mieux une région. -Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air

Le préfet est confiant qu’il s’agit d’une première étape vers la deuxième phase de développement du parc tant attendue dans la région. «On a le sentiment qu’il peut y avoir d’autres étapes de la phase deux qui se réalisent d’ici les cinq prochaines années […] Je pense qu’on peut déjà prévoir des réalisations à moyen terme, le faire plus par étapes», souligne-t-il.

Il est conscient que la SÉPAQ doit réactualiser son plan directeur. Il assure que la MRC sera prête à mettre la main à la pâte pour développer le parc. M. Pelletier explique qu’au total le gouvernement investit 3,4 M$ avec des sommes versées pour la réalisation d’un tronçon à Saint-Juste du-Lac et l’élargissement d’un autre situé sur la route 295. Quant à elle, la MRC s’implique à la hauteur de 400 000 $. Avec la contribution des deux municipalités concernées, Saint-Juste-du-Lac et Dégelis, il estime que le projet tourne autour des 4 M$.

Sans s’avancer sur le début d’une deuxième phase pour le parc national du Lac-Témiscouata, le président-directeur général de la SÉPAQ, Martin Soucy, a confirmé qu’une nouvelle étape était franchie ce 13 mars. «On a fait une belle phase d’investissement dès le départ dans les années 2010. Puis on fait un jalon en ce moment qui est important», soutient-il.

Depuis la création du parc, ce dernier est vraiment imbriqué dans sa région, a-t-il mentionné, indiquant qu’environ 70 000 personnes l’ont fréquenté. L’an dernier, une étude de marché a été réalisée par KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. pour tracer la voie vers une phase deux du parc. «C’est une analyse de potentiel, le moment de maturité où est rendu le parc. Un parc, à travers le temps, tant qu’il a une histoire à raconter et qu’il a un potentiel, on est en mesure de le développer. On a une étape aujourd’hui, et il y en aura d’autres par la suite», ajoute-t-il.

Dans les prochains mois, la SÉPAQ mettra à jour les données du rapport avec la MRC du Témiscouata et Tourisme Bas-Saint-Laurent. Par la suite, l’étude sera dévoilée au public, et un nouveau plan directeur pourra être enclenché pour la suite du développement du parc. «Un parc national ne se construit pas seulement en 5-10 ans, c’est sur le long terme. On construit pour les générations actuelles, mais aussi futures», assure M. Soucy.

Selon lui, «la phase deux, est un concept», et chaque nouvelle étape franchie est importante. Après la piste cyclable, le deuxième projet à développer sera au niveau de la culture autochtone, avance-t-il.

«La piste cyclable, c’est un bon moment pour la faire. Il y a un potentiel, c’est une tendance de marché, le vélo. Ça fait bouger les gens, il y a des retombées économiques associées à ça et on vient compléter une offre régionale. C’est pour ça on trouve que le projet est important et porteur» conclut-il.

TOURISME

Le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque, croit que l’ajout d’une portion de piste cyclable sera un apport important dans l’offre touristique régionale. Actuellement, le nombre de nuitées dans le Bas-du-Fleuve, pour les cyclistes, s’élève à 4,7 nuits. Cette tendance pourrait augmenter dès 2027, avec ce nouveau projet.

Dans les 4 dernières années, l’achalandage sur le circuit du Petit Témis a considérablement augmenté, se réjouit-il. Dans le secteur de Cabano, il a augmenté de 50 %, puis de 30 % dans le coin de Dégelis. Il indique aussi que les cyclistes dépensent environ 6 % de plus que les autres touristes. Les activités pouvant se faire à vélo s’étendent aussi d’octobre à mai.

D’après M. Levesque, il faut toujours s’améliorer et en faire plus. Ainsi, la boucle qui sera ajoutée par la création de ce tronçon attirera significativement les cyclistes, selon lui.

Des travaux préparatoires et archéologiques débuteront cet été. Les travaux seront réalisés 2026 et ne dérangeront pas les activités quotidiennes du parc national. La livraison du projet est prévue en 2027.

Mentionnons que le nouveau tronçon longera le cours le lac Témiscouata, mais d’enfoncera aussi dans la forêt par moments. Le parcours sera aussi agrémenté d'aires de repos et de tables à pique-nique.