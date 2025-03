Une expérience enrichissante pour Arnaud Bouchard en Afrique du Sud

L’athlète en planche à voile de Pohénégamook, Arnaud Bouchard, s’est envolé en Afrique du Sud pour pratiquer sa passion cet hiver. Tout juste avant de revenir au pays à la fin février, il a participé au Freestyle Pro Tour Cape Town 2025, une compétition de voile internationale. Une expérience enrichissante qu’il n’oubliera pas de sitôt.

Arnaud Bouchard est tombé sur cette compétition de voile par hasard. «Je me suis dit : Pourquoi pas l’essayer? C’était ouvert à tous», souligne-t-il. Le sportif a participé dans deux catégories entre les 15 et 23 février et il s’est classé 9e sur 14. Un bon classement pour le Pohénégamookois qui effectuait sa deuxième compétition en carrière. Il s’agissait toutefois d’une première expérience internationale.

«Je sais que j’aurais pu faire mieux que ça», a indiqué Arnaud Bouchard. Il a raconté avoir eu une certaine malchance lorsqu’il prenait certaines vagues pour effectuer des mouvements. Le vent retombait et il n’était pas capable de faire les manœuvres désirées afin de récolter davantage de points.

«S’il y avait eu les conditions nécessaires pour que je performe, je me serais classé plus haut. On ne peut pas contrôler le vent, donc je fais avec. Sérieusement, c’est bien correct», commente le sportif. Alors que tous les autres compétiteurs avaient leur voile pour faire du freestyle, Arnaud Bouchard n’avait que son équipement de vagues. Il avait aussi moins d’expérience en compétition.

Le Pohénégamookois a toutefois été avantagé par son expérience à la fois en freestyle et en vagues. En général, il s’est dit fier de ce qu’il a présenté lors de la compétition puisqu’il a notamment amélioré l’exécution de certaines figures. «J’ai comme débloqué», a soutenu l’athlète de 22 ans. Il se sent optimiste pour la suite dans son sport, puisqu’il sent qu’il a franchi une étape importante dans sa pratique.

APPRENTISSAGE

À son arrivée à la compétition, il n’en croyait pas ses yeux d’être entouré «des gars qu’il voit dans les vidéos», ces champions du monde qu’il suit quotidiennement sur les réseaux sociaux. Il a eu la chance d’apprendre à les connaitre, d’échanger avec eux et de garder contact.

«Je les regardais et j’ai juste appris. Ça m’a crinqué encore plus à me rendre à leur niveau», a assuré le planchiste. Pendant la compétition, il a fait son possible et il tentait de reproduire ce que faisaient ses confrères afin de s’enrichir dans son sport, puis de se rendre plus loin dans son développement personnel. Il sait aussi ce qu’il lui faut maintenant pour rivaliser contre de tels adversaires.

«J’ai fait [la compétition] un peu sur un coup de tête, mais en même temps c’était bon parce qu’en plus d’apprendre, ça m’a donné un peu de visibilité», s’est réjoui l’athlète. S’il ne l’avait pas fait, il croit qu’il serait passé à côté d’une superbe expérience.

Revenu dans son coin de pays depuis à peine quelques jours, Arnaud Bouchard était toujours rempli de l’énergie de la compétition, excité de voir ce que l’avenir lui réservait. «Je sais que le meilleur est à venir», a-t-il affirmé. Cet été, il aimerait participer à une ou deux étapes de la Coupe du monde en planche à voile.

Pendant ce temps, il continuera de s’entrainer et de s’envoler vers d’autres destinations pour faire de la planche à voile. «J’aime tellement ce sport-là, tout tourne autour de ça».

Il fera notamment un retour aux études après une pause de trois ans. Le Pohénégamookois s’est récemment inscrit à l’Université Laval au baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé. Étudier à Québec lui permettra de profiter de bons vents printaniers et automnaux pour plancher sur les eaux du fleuve entre deux cours.