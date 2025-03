Retour d'un «Espace Poutine» au profit du Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup

Du 20 au 29 mars, Espace centre-ville présente l’activité «Espace Poutine» dans le but d’amasser des fonds pour le Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup. Pendant ces dix jours, les participants auront l’occasion de savourer une poutine exclusive dans l’un des 12 restaurants partenaires, tout en contribuant à une cause importante.

Cette édition marque un record de participation, avec la première participation du Restaurant Le Taxi et de MaCate Macarons et Compagnie, ainsi que le grand retour du Café Brûlerie RDL, qui propose cette année non pas une, mais deux poutines originales.

Organisée deux fois par an, l’activité «Espace Bouffe» d’Espace centre-ville réunit les restaurateurs de la rue Lafontaine autour d’une cause. Les chefs des restaurants participants sont invités à faire preuve de créativité en élaborant un plat unique, en lien avec une thématique définie (poutine, burger, etc.). Pendant les dix jours de l'événement, chaque repas thématique permet de faire un don direct de 1$ à l’organisme soutenu. Les clients qui choisissent un plat hors-thématique peuvent également contribuer en faisant un don volontaire auprès de leur serveur.

Encore cette année, les dons amassés seront remis au Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup. L’insécurité alimentaire est un enjeu de plus en plus important partout au Québec et Rivière-du-Loup ne fait pas exception. C’est pourquoi Espace Centre-ville, en collaboration avec les restaurateurs participants, a décidé d’encourager la mission de l’organisme qui est «de lutter contre l’insécurité alimentaire et de favoriser l’accès à une saine alimentation pour tous, tout en contribuant au développement d’un système alimentaire durable sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup.»

LES RESTAURANTS PARTICIPANTS

Du 20 au 29 mars, les gourmands sont invités à découvrir les créations culinaires des chefs des établissements suivants : Pub O’Farfadet, Casse-croûte Frais délices, Bistro l’Intercolonial, Symposium Resto-boutique, Le Loft, Resto-Pub L’Estaminet, Restaurant Le Taxi, Les Dés-tendus, Café Brûlerie RDL, MaCate Macarons et Compagnie, Café l’Innocent, et Tout sous un même chef.

Espace Centre-ville souhaite remercier Bérubé GM qui présente, encore cette année, l'«Espace Bouffe» au centre-ville de Rivière-du-Loup.