L’exposition de véhicules Racoon Fest est de retour

Après une première présentation réussie en 2024, la plus grande exposition de véhicules intérieure et extérieure dans l’est du Québec, le Racoon Fest, sera de retour à Rivière-du-Loup le 21 juin au Centre Premier Tech.

Le but de l’organisateur Marc-Antoine Guy-Rioux est de réunir tous les passionnés de l’automobile en leur offrant des véhicules variés et de qualité sur place. «L’an dernier, c’était un défi personnel. Ça a fonctionné, le monde a vraiment bien répondu à l’appel. Ma gang de bénévoles a accepté de s’impliquer, tout s’est bien déroulé. Pour 2025, on essaie d’aller chercher des véhicules et d’amener quelque chose d’encore plus gros à Rivière-du-Loup», explique-t-il.

Le Stade de la Cité des jeunes et le Centre Premier Tech seront remplis de pièces de collection pour l’occasion. Tous les types de véhicules sont acceptés. Une centaine d’entre eux, la crème de la crème, seront sélectionnés afin de faire partie de l’exposition intérieure. Les personnes intéressées à participer ont jusqu’au 15 mars pour s’inscrire en passant par la page Facebook du Racoon Fest.

La partie extérieure de l’exposition regroupera entre 300 et 400 véhicules. «On a des gens d’Ottawa et d’un peu partout au Canada qui se sont inscrits. On commence tranquillement pas vite à se faire un nom […] On veut avoir le plus de gens possible sur place. Ça nous prend une relève de passionnés d’automobile», ajoute Marc-Antoine Guy-Rioux.

Il lance par ailleurs l’invitation aux collectionneurs et propriétaires de véhicules uniques qui sont présentement remisés dans la région. «On veut qu’ils les sortent, parce qu’ils valent la peine d’être vus. C’est le moment de sortir les véhicules des boules à mites.»

Tout comme lors des précédents évènements organisés par Marc-Antoine Guy-Rioux, une partie des profits est remise au Centre prévention suicide du KRTB.