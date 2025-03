Des cadeaux pour les résidents des Bâtisseurs pour la Journée des femmes

L’équipe de RE/MAX Avant tout a tenu à souligner la Journée des femmes, le 8 mars, en remettant des cadeaux aux habitants de la Résidence des Bâtisseurs de Rivière-du-Loup. Une attention qui a mis un baume sur le cœur des ainés, soutient le courtier immobilier Marc-Antoine Morin.

«On a tous une femme qui a changé notre vie», a commencé d’emblée M. Morin. C’est pourquoi l’équipe de courtiers aussi composée de Geneviève Blackburn, Marc Boucher et Lorraine Thériault ont mis en place cette initiative. «On n’a quand même pas oublié les hommes parce qu’eux aussi sont importants», a-t-il soutenu. 160 roses et 160 jeux de cartes ont été remis aux résidents.

L’équipe de RE/MAX Avant tout a choisi de se rendre dans une grande résidence de personnes âgées afin d’avoir un plus gros impact. «En tant que courtiers immobiliers, on suit les gens tout au long de leur vie dans différentes étapes […] On voulait montrer aux gens que peu importe l’étape de leur vie, on va être là», a confié Marc-Antoine Morin.

Et l’initiative n’a pas manqué de faire sourire les résidents qui sortaient d’une semaine de confinement à la suite d’une épidémie de gastro.

Une belle expérience que l’équipe de courtiers immobiliers basée au KRTB désire renouveler dans d’autres résidences dans le futur.