Des mesures pour protéger les secteurs propres aux Québec

Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, réagit à l’annonce du gouvernement fédéral de mettre en place un programme venant en aide aux entreprises et aux travailleurs du Québec et du Canada, face au contexte de guerre tarifaire. Le Bloc, qui avait invité le gouvernement fédéral à s’aligner sur la réponse rapide du gouvernement du Québec en matière d’aide aux entreprises, se réjouit de cette annonce.

Dans la situation présente où le président Trump persiste à s’en prendre à ses principaux partenaires commerciaux, Maxime Blanchette-Joncas soutient que de mettre en place des mesures pour protéger les secteurs propres au Québec était une priorité. «Le gouvernement du Québec a rapidement lancé un programme similaire dans les derniers jours et nous sommes heureux que le fédéral lui ait emboîté le pas. Il en va de notre stabilité économique, mais aussi des revenus de milliers de Québécoises et de Québécois. En ce sens, les changements mis en vigueur au Programme de travail partagé de l'assurance-emploi sont également une bonne nouvelle, permettant aux employeurs faisant face à des difficultés financières d’éviter de licencier du personnel.»

«Dans un contexte de forte incertitude économique, notre priorité doit être que les intérêts supérieurs du Québec et des régions ne soient pas oubliés, mentionne le député. Nos entreprises et nos milieux agricole et forestier sont des atouts essentiels, une fierté qui font du Québec un joueur incontournable sur le continent, il est de notre devoir de veiller à ce que leur voix soit entendue et que quelqu’un parle pour eux. L’agriculture, l’aluminium, les minéraux stratégiques, les bioressources ou le bois du Québec sont aux premières lignes et nous devons veiller à ce qu’ils soient protégés.»

Le Bloc s’engage à travailler sans relâche pour nos industries, nos ressources, nos PME, nos régions et les emplois de notre monde, sans oublier les aînés, particulièrement touchés par la baisse du pouvoir d’achat.