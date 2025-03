Tempête : l'autoroute 20 et la route 132 sont fermées

En raison de la tempête hivernale qui s'abat présentement sur la région du Bas-Saint-Laurent et des mauvaises conditions routières qui en résultent, l'autoroute 20 et la route 132 sont fermées entre Rivière-du-Loup et Rimouski depuis 19 h 15.

La combinaison des fortes chutes de neige des dernières heures et des vents de plus de 70 km/h crée de la poudrerie et des lames de neige. La chaussée est glissante et la visibilité et nulle par endroits. Les conditions routières peuvent se détériorer rapidement dans ces conditions.

À noter que la route 293 est fermée entre Saint-Clément et Saint-Jean-de-Dieu. La route 295 qui relie Saint-Jean-de-Dieu est Sainte-Rita est aussi inaccessible en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Vers 16 h, Environnement Canada a émis une alerte de tempête hivernale pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques, ainsi que la majorité du Bas-Saint-Laurent. Entre 20 et 40 centimètres de neige sont attendus. La neige tombera jusqu'à samedi matin et la poudrerie devrait persister jusqu'en soirée.