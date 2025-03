Alexandra Templier en spectacle au Centre culturel Berger

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles présente le spectacle «Chant 1: La Nuit du cœur» d’Alexandra Templier, le vendredi 14 mars 2025, à 20 h, au Centre culturel Berger.

Laissez-vous emporter dans un voyage musical et émotionnel par cinq artistes qui, dans leurs styles respectifs, comptent parmi les meilleurs interprètes de Montréal. «Chant 1 : La Nuit du cœur» est une expérience scénique unique alliant théâtralité et excellence musicale, poésie et fusion audacieuse (flamenco, improvisation jazz, échantillonnage, élans rock et lyriques).

Une invitation à se questionner collectivement : qu’avons-nous fait de la parole et à quoi nous sert-elle? Comment renouer ce lien de confiance entre nous? Un appel à la communion et au recueillement. Une quête, résolument optimiste, de «cette beauté qui sauvera le monde».

Alexandra Templier est une artiste vocale pluridisciplinaire basée à Montréal. En quête d’un investissement scénique total, elle allie dans sa démarche les fruits de sa recherche de Maîtrise en métaphysique et poétiques contemporaines (Université de La Sorbonne, Paris) et l'exploration intime de la voix humaine à travers le chant (flamenco, chant classique occidental et indien, percussions vocales indiennes, musique improvisée) et le corps en mouvement (formations professionnelles en théâtre et mouvement somatique).

Lauréate d’un premier prix de chant de la relève du festival de flamenco de la ville de Madrid (Suma Flamenca 2013) où elle réside pendant cinq ans, puis finaliste du Prix de la diversité en musique de la ville de Montréal (2019), ses projets de musique et pluridisciplinaires ont été diffusés en Europe (Espagne, France), en Afrique (Algérie), en tournée à Montréal et au Québec (Place des Arts, Réseau Accès Culture, Théâtre Outremont, Salle Bourgie/Musée des Beaux-Arts de Montréal, Théâtre Gilles-Vigneault, Carré 150, Nouveau Brunswick, Maritimes, entre autres).

Soutenue par le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec et le Conseil des Arts de Montréal, Alexandra creuse le phénomène de la résonance en lien avec notre expérience contemporaine du sacré. Elle mobilise ainsi la diversité de son bagage artistique dans des créations pluridisciplinaires qui visent à impliquer l’intimité des spectateurs et à questionner nos habitudes de perception afin de ré-enchanter notre rapport au vivant.

Parallèlement à ses projets personnels, elle collabore avec de nombreuses compagnies de danse contemporaine à titre d'interprète, conceptrice sonore ou encore conseillère artistique.

Les billets sont disponibles à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.