Un soutien de plus de 1,1 M$ pour la réalisation de projets touristiques dans le Bas-Saint-Laurent

Un appui financier totalisant 1 171 486 $ a été confirmé par le gouvernement du Québec, en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent, afin de soutenir le développement de 32 projets touristiques régionaux, le 7 mars. Ce montant a été octroyé dans le cadre de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT).

Après dix appels de projets, ce programme aura permis de soutenir 86 projets au Bas-Saint-Laurent, ce qui représente des investissements à venir, incluant ceux des promoteurs, de près de 36,8 millions de dollars.

Les projets appuyés favoriseront la croissance du tourisme, un moteur essentiel pour le développement et la vitalité économiques de la région et des communautés locales. Cette industrie est en plein essor au Bas-Saint-Laurent, attirant les visiteurs internationaux et québécois séduits par l’offre en tourisme de nature et en tourisme hivernal. Ces deux secteurs sont au cœur des filières à haut potentiel visant à promouvoir une offre touristique distinctive, durable et attrayante. En 2023, la région comptait plus de 500 entreprises représentant près de 5 900 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs qui y sont associés s’élevait à près de 238 millions de dollars en 2022.

«Le tourisme, un secteur économique à part entière, contribue à enrichir le Québec. Sa croissance fait partie des priorités de notre gouvernement. On multiplie les investissements pour la stimuler afin que toutes les régions en bénéficient et que nos communautés profitent encore davantage de ses importantes retombées. Les projets soutenus dans le Bas-Saint-Laurent sont un bel exemple de notre volonté de consolider le tourisme dans son rôle de créateur de richesses», a exprimé Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

«Investir dans le tourisme, c’est investir dans notre patrimoine, dans notre savoir-faire et dans les acteurs passionnés qui font vivre notre destination. En plus de contribuer à stimuler l’économie du Bas-Saint-Laurent, ces projets vont enrichir l’expérience des visiteurs», a mentionné Maité Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

«Avec ce financement, nous donnons aux entrepreneurs les moyens de concrétiser leurs projets. En les soutenant, nous réaffirmons notre ambition de faire rayonner la magnifique région du Bas-Saint-Laurent et d’en faire une destination incontournable pour les visiteurs d’ici et d’ailleurs», a ajouté Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata et adjointe gouvernementale de la ministre du Tourisme.

«En attirant des visiteurs d’ici et d’ailleurs, le tourisme est un atout indéniable pour la vitalité économique de nos régions. Ce secteur crée des emplois, soutient nos commerces locaux et valorise notre patrimoine culturel et naturel. Je suis ravi que notre gouvernement encourage nos entrepreneurs touristiques, qui contribuent à enrichir la collectivité», a précisé Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud et adjoint gouvernemental au ministre de la Culture et des Communications.

«Nous pouvons être fiers de la proactivité et du dynamisme de nos organisations. Elles démontrent bien la vitalité de notre industrie touristique bas-laurentienne! Cette enveloppe est un levier financier crucial qui nous permet d’agir en soutien et d’appuyer des initiatives porteuses et structurantes pour notre offre touristique. Tous les projets déployés sur notre territoire sont extrêmement bénéfiques et contribuent à rendre notre région encore plus compétitive et attrayante auprès de nos clientèles cibles», a conclu Pierre Lévesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.