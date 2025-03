Créer des liens grâce au Club Optimiste Témiscouata-sur-le-Lac

Relancé depuis peu, le Club Optimiste Témiscouata-sur-le-Lac a organisé une première activité auprès des jeunes des deux écoles primaires de la ville, soit l’école Gérard Collin et l’école Notre-Dame. Ceux-ci ont été invités à créer des cartes ou des dessins qui seront par la suite offerts afin d’apporter quelques instants de bonheur dans la vie de quelqu’un.

Quatre classes en provenance de ces deux écoles ont participé au projet. Les enfants, leurs frères et sœurs et leurs parents ont par la suite été invités à une journée de reconnaissance, organisée le 1er mars dernier au centre récréatif PGR, à Témiscouata-sur-le-Lac. Une cinquantaine de jeunes étaient présents. En plus de profiter gratuitement des jeux d’eau et des modules de jeux, des jus leur ont été offerts par le marché Métro – Alimentation Vincent Guay.

Des prix de participation en argent ont été tirés parmi les participants, ainsi que deux prix de présence parmi les enfants sur place lors de cette journée. Les gagnants sont Valentin Massol, qui a reçu un prix de 200 $, Évelyne Landry, pour le prix de 100 $ et Florence Métivier, pour le prix de 50 $. Quant aux deux prix de participation de 25 $, ils ont été remis à Lucas Filion et Léonie Deschamps.

Cette première édition fut une vraie réussite et le Club Optimiste Témiscouata-sur-le-Lac compte bien renouveler l’expérience l’an prochain. Rappelons que l’objectif d’un club Optimiste est de faire naître et d’entretenir l’espoir en faisant la promotion d’une vision positive et en soutenant la jeunesse.

Pour plus d’information sur l’organisme, il est possible de communiquer avec Marc-André Lavoie, président, au 418 866-8321.