Le programme Nouveaux horizons pour les ainés remet 450 000 $ dans la région

Un financement total de 453 528 $ soutiendra 23 projets présentés par des organismes de la circonscription de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada. Ces initiatives, soutenues par 23 organisations, favoriseront l'inclusion sociale, l'engagement et la participation des aînés dans les MRC de Rimouski-Neigette, Les Basques et Témiscouata.

«Je suis très heureux de voir ces 23 projets se concrétiser et félicite les organismes qui ont soumis une demande de financement pour les réaliser. Cette année, la subvention octroyée dans notre circonscription est supérieure de 48 620 $ à celle de l'année dernière, ce qui permettra de financer trois projets de plus. Ces initiatives aideront nos aînés à lutter contre l'isolement tout en leur offrant une qualité de vie et une vie sociale active. Il est à noter qu’au sein de notre circonscription, plus de 28 % de la population est âgée de 65 ans et plus», signale le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas.

Les activités sociales dans les salles communautaires et les programmes sportifs financés par ce programme contribuent à la santé physique et mentale des ainés tout en leur permettant de créer des liens sociaux, souligne le député.

Parmi les 23 projets financés totalisant 453 528 $, on retrouve dans les MRC des Basques et de Témiscouata :

Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata : 25 000 $ pour une cour multigénérationnelle

Cercle des fermières de Packington : 25 000 $ pour l’achat d’équipement neuf en remplacement du matériel désuet

Corporation des loisirs de Saint-Éloi : 25 000 $ pour l’installation du terrain de pickleball

Association des arts du Témiscouata : 25 000 $ pour des ateliers de formation en milieu rural

Cuisines collectives de Dégelis : 22 117 $ pour sécuriser les installations

Développement St-Godard : 23 994 $ pour son projet Vitalité

Club de l’âge d’or de Saint-Michel-du-Squatec : 14 880 $ pour l’accès à l’informatique pour les ainés

Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! : 24 404 $ pour l’aménagement d’une serre communautaire

Cercle des fermières de Trois-Pistoles : 8 800 $ pour actives et engagées dans notre communauté

Club d’âge d’or de Saint-Jean-de-Dieu : 7 087 $ Vent de fraicheur dans le bâtiment du Club d’âge d’or de Saint-Jean-de-Dieu

Municipalité de Saint-Clément : 21 421 $ pour un espace vert pour nos ainés

Municipalité de Saint-Médard : 21 231 $ pour l’installation d’une cuisine adaptée dans la salle municipale

Habitations Jules Édouard de Pohénégamook : 25 000 $ pour le bénévolat, une recette gagnante

Chaque année, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés permet de recevoir une subvention d’un maximum de 25 000 $ sur une année, afin de financer de nombreux projets émanant des organismes communautaires qui souhaitent s’en prévaloir.