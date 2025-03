L’école primaire de Dégelis reçoit plus de 21 000 $

En raison de la tempête hivernale qui s'abat présentement sur la région du Bas-Saint-Laurent et des mauvaises conditions routières qui en résultent, l'autoroute 20 et la route 132 sont fermées entre Rivière-du-Loup et Rimouski depuis 19 h 15. La combinaison des fortes chutes de neige des dernières heures et des vents de plus de 70 km/h crée de ...