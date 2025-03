Décès d’Aubert Gagnon, un ancien maire de Trois-Pistoles

Aubert Gagnon, qui a été maire de Trois-Pistoles de 1970 à 1974, est décédé le 1er mars à 95 ans. Pendant son mandat, il a notamment signé la première convention collective avec le personnel de la ville.

Avec l’appui d’une majorité de citoyens, M. Gagnon est entré à la mairie avec enthousiasme et ambition. Homme d’affaires, il a vite mis les choses à sa main et a assuré un certain contrôle sur les événements et les individus afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

Muni d'une bonne instruction, d'une belle expérience, Aubert Gagnon ne craignait ni la controverse, ni la critique. Libéral de pensée et d'action, il s'est empressé de sortir des sentiers battus et de procéder à tous les changements qu'il croyait utiles, voire nécessaires.

La Ville de Trois-Pistoles adresse ses sincères condoléances à la famille de M. Gagnon ainsi qu’à ses proches en ces moments difficiles.