Un iPad d’aide spécialisée pour favoriser l’autonomie

Grâce à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup et à la Fondation Maurice-Tanguay, les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA) auront accès à un outil d’aide spécialisée leur permettant d’optimiser leur autonomie au quotidien.

L’acquisition d’un iPad pour la mise en place d’aide spécialisée à la communication et au contrôle de l’environnement pour cette clientèle, facilite grandement le travail des intervenants du Centre de réadaptation intellectuelle et de troubles envahissants du développement du Bas-Saint-Laurent.

L’évaluation et la mise en place de ces outils demandent beaucoup d’essais et d’entraînement avant d’effectuer une demande officielle d’un équipement dédié à un usager. Dans ce contexte, il est important que les professionnels puissent avoir accès à des outils technologiques additionnels, avec les applications pertinentes, comme ce iPad, afin d’effectuer les essais et les entraînements pour fournir à la clientèle DI-TSA l’appareil individuel et personnalisé qui répondra à leurs besoins.

Il s’agit d’un projet qui permet d’optimiser l’autonomie de ces personnes au quotidien. D’autre part, il permet aux intervenants l’utilisation et le développement d’un outil à la fine pointe adapté aux réalités technologiques actuelles.