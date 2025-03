L’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (OBVFSJ), en collaboration avec de nombreux acteurs de la région, organise un Forum régional sur les espèces aquatiques envahissantes au Bas-Saint-Laurent, le 27 mars 2025, à la grande salle du centre multifonctionnel de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux de 8 h 30 à 15 h 30.

Cet événement gratuit et ouvert à tous vise à réunir élus, experts, entreprises et citoyens dans le but de faire un état des connaissances acquises sur les espèces aquatiques envahissantes au Bas-Saint-Laurent et d’ouvrir un espace dynamique d'échanges afin de consolider les acquis, cibler les objectifs à atteindre et co-créer des initiatives adaptées au contexte de la région.

«Les espèces envahissantes ne connaissent pas de frontières. Agir aujourd’hui, c’est préserver nos lacs, nos rivières et notre économie régionale pour demain», a soutenu Anne Allard-Duchêne, directrice générale de l’OBVFSJ.

Devant la prolifération de plusieurs espèces aquatiques envahissantes telles que la moule zébrée ou le myriophylle à épis, des efforts conjoints ont été réalisés au cours des dernières années. Il est toutefois nécessaire de poursuivre ces efforts à l’échelle de la région du Bas-Saint-Laurent pour assurer une gestion durable de nos ressources en eau, aussi bien pour la biodiversité qu’elle abrite que les usages que nous en faisons.

Au programme de cette journée: des présentations enrichissantes qui apporteront des éclairages techniques, des témoignages en matière de gestion des espèces envahissantes et des discussions de groupe afin d’améliorer collectivement nos stratégies de surveillance, de prévention, de sensibilisation et de contrôle.

L’OBVFSJ et ses partenaires invitent toutes les personnes qui partagent un intérêt pour la protection des plans d’eau du Bas-Saint-Laurent à prendre part à cet évènement enrichissant en vue d’améliorer la lutte collective contre les espèces aquatiques envahissantes dans la région.