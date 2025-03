Mathieu Béland reviendra au Canada dans les prochains jours

L’offre touristique hivernale se développe de plus en plus au Bas-Saint-Laurent, permettant aussi aux locaux en quête d’un changement de décor de bénéficier de plus d’activités durant la saison froide. Le modèle se modifie avec les années, et il migre vers le tourisme quatre saisons. «L’hiver, c’est un produit en soi à travailler, indique le ...