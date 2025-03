15 à 20 centimètres de neige attendus d’ici dimanche dans le KRTB

La Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent se lance dans la baladodiffusion. Disponible depuis plus d’une semaine, le balado «Hors champ» vise à valoriser et à renforcer la vie syndicale de l’organisation par le biais de portraits de producteurs et de productions agricoles de la région. L’expression hors champ fait référence, en cinéma, à ...