Causerie littéraire à Trois-Pistoles

Une causerie se tiendra le vendredi le 7 mars de 17 h à 18 h à l'auberge le Cheval Noir de Trois-Pistoles située au 290, rue Jean-Rioux à la suite de la réédition de «Un Yankee au Québec» du philosophe américain Henry David Thoreau, parue récemment chez Moult Éditions et traduite par un auteur de la région.

L'activité sera animée par la philosophe d'origine rimouskoise Mélissa Thériault, qui a participé à la réédition de ce récit.

En 1850, le philosophe américain Henry David Thoreau, auteur de «Walden ou La vie dans les bois» et militant antiraciste entreprend un court voyage au Québec, où il visitera la métropole, la capitale et les environs, puis consignera ses impressions dans un récit paru sous le titre «A Yankee in Canada».

Traduit pour la première fois en 1962, ce récit est à nouveau disponible dans une version mise à jour. La récente réédition a été traduite par Adrien Thério (1925-2003), natif de Saint-Modeste et connu pour sa contribution à la diffusion de la littérature québécoise, notamment à titre de fondateur de la revue LQ-Lettres québécoises. Grand lecteur de Thoreau, il a aussi écrit de la fiction et plusieurs essais.

Un service de bar et tapas ($) sera disponible jusqu'à 20 h. Aucune réservation n'est requise et le local est accessible aux personnes à mobilité réduite.