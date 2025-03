La relâche scolaire d’hiver : pour une semaine bien remplie

Ah, la relâche ! Espérée par les élèves, redoutée par les parents, entre l’énergie débordante des uns et le casse-tête organisationnel des autres, le défi est bien réel.

Pour transformer cette pause en véritable bouffée d’air frais, Info Dimanche propose une double page regorgeant d’idées d’activités et de sports d’hiver pour toute la famille. De quoi permettre aux plus jeunes de se dépenser, de s’amuser et de profiter du plein air… et aux parents de souffler un peu ! Sans oublier les incontournables comme le ski au Parc du Mont Saint-Mathieu, consultez les pages Facebook de vos municipalités. Elle regorgent de suggestions.

>> Consultez le double page en cliquant : ICI