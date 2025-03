Un premier balado pour la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent

La Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent se lance dans la baladodiffusion. Disponible depuis plus d’une semaine, le balado «Hors champ» vise à valoriser et à renforcer la vie syndicale de l’organisation par le biais de portraits de producteurs et de productions agricoles de la région.

L’expression hors champ fait référence, en cinéma, à l'ensemble des éléments qui n'apparaissent pas dans le cadre d'une image. Dans le contexte agricole du balado, l’expression s’applique au sens littéral comme figuré, référant d’une part aux producteurs qu’on sort du champ, le temps d’un enregistrement, d’autre part à ce que chaque épisode cherche à mettre de l’avant et qui sort du cadre de la profession d’agriculteur.

Animé par Maxime Paradis, conseiller aux communications et à la vie associative à la fédération régionale, «Hors champ» se décline en huit épisodes d’une quinzaine à une trentaine de minutes. Chacun d’entre eux met en lumière un producteur ou une productrice agricole provenant de l’une des huit MRC du Bas-Saint-Laurent.

Pour la première saison, un accent particulier est mis sur les ambassadeurs responsables de l’accueil des nouveaux producteurs. Celui qui excelle régionalement à ce chapitre, Gilbert Pigeon, est le premier invité de la série. Jadis producteur laitier et maire de Saint-Eugène-de-Ladrière dans la MRC de Rimouski-Neigette, Gilbert Pigeon épate par le nombre d’implications et de reconnaissances qu’il cumule sur les plans politique et communautaire. Et c’est avec une ardeur hors du commun qu’il s’acquitte aujourd’hui de sa tâche d’ambassadeur, au point d’être la «superstar» des accueils de nouveaux producteurs dans tout le Bas-Saint-Laurent.

Tous les épisodes de «Hors champ» sont enregistrés au Carrefour des jeunes de La Pocatière. À l’aube de son 40e anniversaire, il y a deux ans, l’organisme a choisi de se doter d’un petit studio d’enregistrement afin de permettre aux adolescents qui fréquentent le Carrefour de garder une trace de leurs performances musicales.

Le projet est aussi rendu possible grâce à la participation financière des syndicats locaux de la Fédération régionale. La Pocatière étant située à l’extrême ouest du Bas-Saint-Laurent, ils commanditent chacun des épisodes en remboursant les frais de déplacement des invités.

Le premier épisode de «Hors champ» est disponible depuis le 14 février. Outre sur le site de la Fédération régionale, il peut être écouté sur Spotify, Apple Music et Amazon Music.