Mobilisation pour le maintien des services d’urgence au CLSC de Pohénégamook

De nombreux élus municipaux des MRC du Témiscouata, du Kamouraska et de Rivière-du-Loup ont répondu favorablement à l’appel de la Ville de Pohénégamook, qui se montre préoccupée par l’incertitude entourant le maintien de la couverture des soins d’urgence au CLSC situé sur son territoire.

Malgré l’absence de confirmation officielle d’une révision des heures d’ouverture au CLSC de Pohénégamook ou d’une diminution des services offerts, la Ville de Pohénégamook se montre particulièrement inquiète quant à l’absence de garantie de la part des instances décisionnelles sur le maintien des acquis actuels. Dans cette optique, ce mouvement désire rappeler l’importance de l’urgence de Pohénégamook, qui s’avère l’une des seules disponibles 24h sur 24 dans la région.

«La continuité des services d’urgence 24 h sur 24 ainsi que le maintien d’une offre de services adéquate contribuent à la sécurité de l’ensemble de la population. Il est d’autant plus crucial de répondre aux besoins de santé des aînés et des clientèles vulnérables, qui doivent pouvoir bénéficier d’un accès rapide aux soins en tout temps. De plus, toute diminution de la couverture des services d’urgence à Pohénégamook entraînera certainement un effet domino, en accentuant la pression sur les autres urgences du Bas-Saint-Laurent, au sein d’un réseau déjà fragilisé», a commenté Benoît Morin, maire.

Par conséquent, la Ville de Pohénégamook a invité les conseils municipaux des environs et interpellé les conseils des maires du KRTB à l’appuyer, par le biais d’une résolution, dans ses démarches auprès des instances concernées. Un événement de mobilisation est également en préparation pour le 15 mars, auquel l’ensemble de la population et des organismes régionaux seront invités à se joindre. Plus de détails seront fournis au cours des prochains jours à cet effet.

En terminant, la Ville de Pohénégamook tient à remercier sincèrement les élus régionaux et les différents acteurs du milieu pour leur soutien indéfectible au maintien des soins de santé au CLSC de Pohénégamook, en vue d’assurer une qualité de vie adéquate aux citoyens tout en leur garantissant un accès à des soins d’urgence rapides et efficaces.