À la découverte d’activités hivernales

L’offre touristique hivernale se développe de plus en plus au Bas-Saint-Laurent, permettant aussi aux locaux en quête d’un changer de décor de bénéficier de plus d’activités durant la saison froide. Le modèle change avec les années, et migre vers le tourisme quatre saisons.

«L’hiver, c’est un produit en soi à travailler, indique le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque. Quand on est au Bas-Saint-Laurent, on fait des activités à une heure de route […] On incite les gens à être curieux et à fouiller.»

Historiquement, la saison touristique hivernale se basait sur le produit de la motoneige. Les activités mises de l’avant sont maintenant plus diversifiées. Tourisme Bas-Saint-Laurent fait aussi la promotion de sentiers de randonnée, de ski alpin, de ski de fond, de raquette, bref du plein air, qui vient complémenter l’offre gourmande.

«Depuis quelques années, on mise aussi sur les activités autres : les stations de ski à valeur familiale, Saint-Mathieu, Mont-Comi et Biencourt aussi. On a trois centres de ski pour tous les niveaux avec l’hébergement au pied des pentes, ça fait de beaux séjours», explique Karine Lebel, agente de communication et marketing pour Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Les sentiers accessibles en toutes saisons ont été répertoriés et catégorisés par Tourisme Bas-Saint-Laurent et Rando-Québec, afin que le dénivelé, le risque et la longueur soient uniformisés à ceux que l’on retrouve ailleurs dans la province. «Éventuellement, ces prêts-à-partir pourront se joindre avec des hébergements pour faire des séjours plus prolongés», poursuit Karine Lebel.

Ensuite, Tourisme Bas-Saint-Laurent souhaite s’attaquer au ski de fond afin de regrouper l’offre régionale dans un répertoire central, en ligne. Cette offre, tout comme la raquette, est aussi populaire dans la région.

Mme Lebel ajoute que les centres de vélo de montagne, qui ont ouvert leurs portes un peu partout sur le territoire au cours des dernières années, se diversifient avec une offre de fatbike en hiver. On retrouve des sentiers accessibles au Club la Meute de Rivière-du-Loup et au parc côtier Kiskotuk de Cacouna. Des glissades et des patinoires accessibles au public sont aussi répertoriées sur le site web de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

«L’offre hivernale, on la structure de plus en plus et de mieux en mieux. Le parc du Bic ça reste quand même un incontournable, un bijou d’hiver», renchérit Karine Lebel. De plus, depuis l’an dernier, une partie du parc national du Lac-Témiscouata, dans le secteur de Saint-Juste-du-Lac, est ouverte en hiver.

D’autres optent plutôt pour la simplicité de la location d’un hébergement en nature. «Être dans un chalet dans le bois, c’est une activité d’hiver. Des fois, juste se réunir en famille, faire des jeux de société, faire un feu dehors, aller prendre une marche, c’est ça l’activité», constate Pierre Levesque.

Les festivals et évènements qui permettent d’attirer les visiteurs hors de la haute saison sont de plus en plus nombreux. On pense au RikiFest (courses de canot à glace), au Concours intercollégial de sculptures sur neige de Rivière-du-Loup, au Festival de la pêche blanche à L’Isle-Verte, à Grimpe en ville (escalade de glace), au festival de cinéma Vues dans la tête de…, en plus de des carnavals organisés par les différentes municipalités sur le territoire. Et ils plaisent tout autant aux touristes qu’aux communautés locales.