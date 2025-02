Colloque de l’industrie touristique : un hommage sera rendu à Jean Bédard

Tourisme Bas-Saint-Laurent invite ses membres et ses partenaires à s’inscrire sans plus tarder au colloque annuel de l’industrie touristique qui se déroulera le mercredi 19 mars 2025 à l’Hôtel Rimouski, sous le thème «Cap sur l’horizon». Lors du souper-soirée «Découvertes du Bas-Saint-Laurent», un hommage sera rendu à Jean Bédard, fondateur, président du conseil d’administration et directeur général de Duvetnor, pour son engagement exemplaire dans l’industrie touristique bas-laurentienne ainsi qu’en matière de tourisme durable.

L'inscription est gratuite en journée avec un choix de six ateliers, des conférences et un panel d’entrepreneurs en après-midi. Pour le souper-soirée «Découvertes du Bas-Saint-Laurent» le nombre de billets disponibles est limité. La prévente se déroule jusqu’au 28 février 16 h et un tarif régulier sera ensuite disponible jusqu’au 12 mars 16 h. L’événement est accessible exclusivement aux membres et partenaires de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

SOUPER

Après un cocktail réseautage, le souper-soirée «Découvertes du Bas-Saint-Laurent» mettra en valeur un menu à saveur régionale concocté par cinq chefs cuisiniers passionnés de la région. Il s’agit de Philippe Lafrenière et Martin Matte, chefs propriétaires de La Porte Arrière, Baptiste Massol, chef propriétaire de l’Auberge du Chemin Faisant, Martin Ashby, chef exécutif de La Brigade 225 et Olivier Duplessy, chef pâtissier de Pâtisseries et gourmandises d’Olivier. Animée par Meggie Bélanger, la soirée sera aussi l’occasion de souligner plusieurs bons coups de l’année et de mettre en lumière des initiatives porteuses pour l’offre touristique.

HOMMAGE

Le moment culminant de la soirée sera assurément l’hommage qui sera rendu à monsieur Jean Bédard pour son engagement remarquable et son rôle déterminant dans le développement touristique de la région ainsi qu’en matière de tourisme durable. Cette reconnaissance vise à souligner une carrière accomplie et à mettre en lumière une personne d’exception qui, tel un phare qui éclaire et dirige, a contribué à faire rayonner l’industrie touristique bas-laurentienne.

Le colloque est rendu possible grâce à la contribution des partenaires suivants :

Partenaires majeurs : Hôtel Rimouski et la Brigade 225, Quebecor Expertise média, les SADC du Bas-Saint-Laurent. Desjardins entreprises – Bas-Saint-Laurent, Ici Télé Radio-Canada.

L’événement est réservé exclusivement aux membres et partenaires de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Pour consulter la programmation complète et s’inscrire, rendez-vous sur le site : www.atrbsl.ca.