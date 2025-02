Un nouveau service de premiers répondants à Saint-Michel-du-Squatec

Un service de premiers répondants de niveau un a été créé à Saint-Michel-du-Squatec en avril 2024. Sur les 15 pompiers de la caserne, 10 ont été formés afin d’offrir ce service à la population.

Olivier Chouinard, chef-pompier, souligne que le CISSS du Bas-Saint-Laurent les a approchés en 2023 afin de connaitre l’intérêt de pompiers à suivre la formation de premiers répondants. Ils ont tout de suite partagé leur enthousiasme à participer, indique-t-il.

La formation s’est déroulée au début 2024, avant que le service soit lancé en avril. L’annonce du service a toutefois été effectuée sur les réseaux sociaux en février 2024, à la fin de sa période de rodage.

«À Squatec on a la chance d’avoir une caserne ambulancière», soutient M. Chouinard. Toutefois, si le territoire de la caserne venait à être découvert lors d’un transport, les premiers répondants pourraient prendre le relais en attendant une ambulance. Les véhicules les plus près sont situés à Saint-Cyprien et Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano). Ainsi, avoir ce service réduit les délais de réponses, et assure une protection de plus aux citoyens, selon Olivier Chouinard.

En 10 mois d’opération, les pompiers premiers répondants ont répondu à 3 ou 4 appels. Pour l’équipe formée, il s’agit d’un beau plus à leurs connaissances. «Ça garde une motivation dans l’équipe», se réjouit Olivier Chouinard.

Mentionnons qu’un service de premiers répondants est déjà en place à Auclair. M. Chouinard espère que d’autres municipalités fassent de même, afin que le grand territoire du Témiscouata soit couvert, et que plus de vies soient sauvées.