Le Service des incendies et sécurité civile (SISC) de la Ville de Trois-Pistoles aura son propre camion-échelle d’ici l’été. Un appel d’offres a été lancé le 18 février afin d’acquérir un véhicule d’élévation de 2008 ou plus récent. Ce nouvel équipement permettra au service d’avoir une meilleure couverture incendie sur son territoire, autant pour les évacuations, les extinctions et la sécurité de la population.

Les pompiers pistolois rêvent depuis longtemps à ce moment. «J’ai souvent des pompiers retraités qui viennent nous visiter. J’en ai un en tête plus particulièrement qui, lui, était pompier dans les années 80. Chaque fois qu’il vient nous voir, il parle que même dans son temps, c’était quelque chose qui était discuté», raconte le directeur du SISC de Trois-Pistoles, Raphaël Bastille.

La venue de ce véhicule d’élévation permettra au Service de respecter les normes de santé et sécurité au travail en vigueur. Sur les bâtiments, peu importe leur hauteur, deux moyens d’évacuation doivent être mis en place en tout temps, explique M. Bastille.

Pour des infrastructures de trois étages ou plus, un camion-échelle devient donc nécessaire. Il cite en exemple le Centre hospitalier de Trois-Pistoles qui s’élève sur cinq étages. En cas d’intervention, le SISC ne pourrait atteindre les étages supérieurs ni le toit. L’école secondaire, qui se déploie sur trois étages, ne permet pas un accès selon les normes à respecter, les pompiers n’ayant qu’une échelle de 45 pieds.

Actuellement, le Service des incendies et sécurité civile de Trois-Pistoles doit donc compter sur leurs confrères de Rivière-du-Loup en cas de besoin, leur camion-échelle étant le plus proche. Les délais d’arrivée s’échelonnent toutefois entre 45 et 60 minutes, alors que le temps est crucial lors d’une intervention. «On le sait, sur un incendie, ce sont les premières minutes qui comptent», soutient le directeur du SISC, surtout dans le cas d’un sauvetage.

Le futur camion-échelle améliorera donc la rapidité d’intervention du service pistolois, son autonomie, en plus de sa couverture autant sur son territoire que l’ensemble des Basques. «Le but de cet achat-là, c’est que ça serve à tout le monde», soutient M. Bastille, même si les couts du véhicule sont assumés par la Ville de Trois-Pistoles et la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges.

Le véhicule d’élévation donnera aussi un meilleur angle de vue et d’attaque sur les incendies. Un camion-échelle a notamment été nécessaire pour l’incendie qui a éclaté au Domaine des Trois Pistoles le 16 février. «C’est un outil de plus en plus convoité», confie le directeur. Il assurera aussi plus de sécurité sur des accidents de la route.

COUTS

Une somme de 675 000 $ a été réservée au plan triennal d’immobilisations de la Ville de Trois-Pistoles pour l’achat du camion-échelle. Ce dernier remplacera l’un des quatre véhicules lourds d’intervention du Service. Dans l’appel d’offres, les dimensions nécessaires ont été spécifiées afin d’éviter un agrandissement de la caserne et d’investir aussi dans le bâtiment. «On vient faire une pierre deux coups», commente Raphaël Bastille.

Le véhicule remplacé sera vendu afin d’amortir les couts du camion-échelle. Il ne s’agit pas du cout total, mais c’est une partie non-négligeable d’après le directeur du SISC. «On veut venir limiter l’impact financier qu’on va avoir».

À la suite de l’ouverture des soumissions le 12 mars, de 6 à 10 semaines sont nécessaires à la livraison du véhicule. Dès son arrivée, il sera opérationnel puisque 7 des 16 pompiers de la caserne sont formés pour l’utiliser avec leur DEP en sécurité incendie.