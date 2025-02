Un passage à niveau sème la colère à Rivière-Bleue

Des habitants de Rivière-Bleue se sont exprimés par dizaine à la suite de deux publications partagées sur un groupe citoyen Facebook concernant un passage à niveau problématique situé au cœur de la municipalité, sur la rue St-Joseph nord. La traverse de train occasionnerait plusieurs bris sur des véhicules, et ce, depuis plusieurs années.

Chaque printemps, des réparations sont effectuées au passage à niveau, selon la population. Même si elles semblent calmer le jeu temporairement, la situation empirerait année après année.

Des pancartes ont été installées afin de prévenir les automobilistes, mais elles ne règlent en rien le problème, déplorent les citoyens. Lors de la traversée du chemin de fer, les résidents doivent ralentir énormément, voire presque s’arrêter afin d’éviter de briser leurs voitures.

Contacté par Info Dimanche, le maire de la Municipalité, Claude H. Pelletier, n’a pas caché que le passage à niveau était problématique. «Ça cogne», a-t-il convenu en expliquant que d’énormes nids de poule se sont creusés de chaque côté de la traverse de chemin de fer.

Le problème est récurrent, selon l’élu. «Mais on a eu un hiver qui est plus difficile pour l’eau. Donc ça a vraiment détérioré de façon majeure le passage à niveau [cette année]», a-t-il indiqué.

D’après M. Pelletier, les trous se forment parce que le chemin de fer se trouve dans une cote. Une surface plane traverse la descente, afin que les rails soient au niveau avant de continuer sa course ensuite. «Il y a accumulation d’eau facilement», a soutenu l’élu. Les gels et redoux hivernaux briseraient donc davantage le passage à niveau.

Le CN devait faire des réparations plus importantes à la traverse ferroviaire à l’automne 2024, toutefois elles ont été retardées au printemps 2025, selon l’élu.

À la suite des vifs commentaires partagés sur les réseaux sociaux, le directeur des travaux techniques de Rivière-Bleue a échangé avec des personnes s’occupant de l’entretien des chemins de fer. Les parties se sont entendues afin que la Municipalité s’occupe elle-même des travaux et charge la facture au CN.

Cependant, le CN a rappelé la Municipalité quelques jours plus tard pour lui signifier qu’elle irait effectuer les travaux le 27 février. «Là on attend. Si ça ne se fait pas, on va prendre la première entente», a assuré le maire, mentionnant qu’il préfèrerait ne pas avoir à se rendre là, puisque le passage à niveau est de la responsabilité du CN.

«Ça aurait besoin de travaux majeurs bien creusés, bien drainés et de rediriger l’eau qui descend de la pente. Est-ce que le CN est prêt à investir autant? On en doute», a souligné Claude H. Pelletier.

Les derniers travaux majeurs effectués au passage à niveau remonteraient à trois ou quatre ans, puis avant cela à 2014, a estimé le maire. «[Le CN] étire le temps entre les réparations», s’est-il exaspéré. Il espère que le tout se réglera. Dans le cas contraire, la Municipalité prendra les actions nécessaires pour améliorer la situation.

Par courriel, la porte-parole du CN, Ashley Michnowski, a confirmé que des travaux rapides seraient effectués afin de colmater la surface de croisement du passage à niveau. «À la suite de cette intervention, nous examinerons la possibilité de réaliser une intervention plus complète dans les prochains mois», a-t-elle conclu.