Chasse à l’as de cœur : un lot final de 270 341 $

Le dernier tirage de la collecte de fonds «Chasse l’as de cœur» organisée par la Maison de la famille du Témiscouata a permis à un habitant de Cacouna, Francis Lynch, de mettre la main sur une somme de 270 341 $ le 18 février.

Une quarantaine de personnes espérant remporter le lot étaient rassemblées à la salle communautaire de Biencourt. En direct sur Facebook, près de 1 100 personnes suivaient le tirage. «C’était une soirée festive» soutient Guylaine Sirois, directrice de la Maison de la famille du Témiscouata.

M. Lynch a remporté le lot de l’as de cœur, la carte convoitée n’ayant pas été trouvée lors de ce dernier tirage. Avec la licence de l’organisme qui prenait fin le jour même, la somme accumulée devait être tirée tout de même, explique Mme Sirois.

La directrice se réjouit de l’engouement porté envers la loterie au fil des mois. «Des gens nous ont supporté en achetant leur billet chaque semaine», lance-t-elle. Des lots de consolations tirés chaque semaine ont donné l’occasion à 40 participants ou groupes de personnes de se partager une somme de 165 602 $.

Guylaine Sirois est heureuse d’avoir mis cette campagne de financement annuelle en place pour la première fois dans le Témiscouata. Toutefois, il n’y aura pas de seconde édition pour la Maison de la famille. La directrice laisse la chance à un autre organisme de prendre le relais afin d’amasser des sous pour son projet.

La collecte de fonds a aidé l’organisation à récolter 370 000 $ pour son projet de construction d’une nouvelle maison de la famille. Au départ, elle avait un objectif avoué de 150 000 $. L’organisme a donc largement dépassé ses attentes.

À ce jour, près de 670 000 $ sur un total de 900 000 $ ont été accumulés pour le projet, avec la campagne de financement réalisée auprès d’entreprises et la part de la MRC. Pour la suite, la Maison de la famille du Témiscouata relancera certains entrepreneurs qui n’ont pas répondu à son premier appel, afin de trouver la somme nécessaire restante.

Une vingtaine de bénévoles ont travaillé, pendant un an, au bon déroulement de la collecte de fonds. Mme Sirois remercie toutes les personnes et les points de vente qui ont participé à la loterie au fil des semaines et contribué à son succès.