Des nids de poule dérangent à Rivière-du-Loup

Une centaine d’internautes ont réagi à une publication partagée sur les réseaux sociaux mettant en garde contre un gros nid de poule sur le boulevard de l’Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup. Le maire, Mario Bastille, a admis que l’équipe municipale avait constaté que de nombreux trous s’étaient creusés dans plusieurs rues de la ville.

L’élu ignore si des équipes seront déployées pour intervenir dans les prochains jours, ou si elles attendront le printemps. Toutefois, il souligne que les temps froids ne sont pas idéals pour les réparations de chaussée. «Présentement c’est de l’asphalte froid […] le problème c’est qu’aussitôt qu’on passe avec un véhicule, ça colle sur les roues et le trou se vide après quelques heures», a-t-il expliqué.

Des endroits ont déjà été identifiés par des employés municipaux en vue d’éventuels travaux. «Cette année aussi on prévoit un budget de pavage comme on a fait dans les dernières années», a assuré Mario Bastille. Sept à huit rues ont été visés, certaines primordiales, et d’autres en option. Un appel d’offres sera bientôt lancé, et d’après le prix des soumissions, les rues à effectuer seront dévoilées.

«Les interventions qu’on a faites dans les dernières années ont amélioré grandement, je pense, la vie de nos automobilistes», a avancé le maire. Il indique qu’il est dans les plans de la Ville, notamment, d’améliorer la chaussée de la rue Fraser à partir de la rue Joly, en se rendant vers l’ouest.

Le 25 février dans la journée, la Ville de Rivière-du-Loup a répondu aux nombreux commentaires sous la publication. «Nous sommes conscients que plusieurs nids de poule se sont creusés au cours des derniers jours, à cause du redoux. Dès que nous aurons terminé nos tâches prioritaires pour la sécurité de tous (déneigement des bornes d'incendie, entre autres), nous nous lancerons dans une bonne tournée de réparation de la chaussée», a-t-elle écrit.