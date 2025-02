Le maire de Rivière-du-Loup lance un appel au civisme

Un citoyen de la Ville de Rivière-du-Loup, qui s’est présenté à la période de questions à la séance du conseil du 24 février pour un problème de déneigement, a été félicité par les élus pour son civisme. Quelques minutes auparavant, le maire, Mario Bastille, a fait une allocution, demandant la bonne collaboration des Louperivois lors des échanges avec les employés municipaux.

«Il est venu à mes oreilles dans les dernières semaines, derniers mois, qu’on sent une impatience de la part de citoyens», a commencé d’emblée M. Bastille. Il a ajouté que des journées peuvent être plus difficiles que d’autres, mais que pour le maintien d’une atmosphère harmonieuse de travail et pour la rétention des employés, les échanges se devaient d’être courtois.

«Je ne veux pas faire la morale à personne. Je pense que les employés municipaux font tout leur possible. Il n’y a personne de parfait, on peut toujours s’améliorer. Mais c’est toujours plus facile quand on arrive, qu’on fait une demande d’information respectueusement», a-t-il poursuivi. Selon lui, hausser le ton, crier ou lancer des injures ne mène absolument à rien.

Malgré cette demande de patience, de compréhension et de bienveillance, la période de questions a vite été teintée d’agressivité. L’intervention polie d’un citoyen de la rue du Cabotage a donc mis un baume sur la soirée des élus. Ce dernier a profité de son moment de parole pour saluer la courtoisie, le professionnalisme, la facilité des échanges et la qualité du service aux citoyens à la Ville de Rivière-du-Loup.

Le conseiller Carl Thériault, qui a échangé à plusieurs reprises avec le Louperivois, l’a d’ailleurs remercié pour sa collaboration. «J’aime ça du monde qui cherche des solutions, à la place de problèmes à n’en plus finir», a-t-il témoigné.

Mario Bastille souhaitait profiter de la séance pour effectuer ce rappel de civisme à l’ensemble de la population. «On parle à des humains… J’ai élevé mes enfants en disant : traite les autres comme tu veux être traité», a-t-il partagé. Il indique que les employés font leur possible pour être respectueux, et qu’en contrepartie, ils s’attendent à la même chose des citoyens. Il espère que tout ira pour le mieux pour la suite.