Une récupération urgente du bois est planifiée en forêt publique au Bas-Saint-Laurent

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) mène présentement une consultation publique concernant 789 hectares de forêt qui ont été affectés par deux perturbations naturelles survenues au cours des dernières années dans l’est du Bas-Saint-Laurent : la tordeuse des bourgeons de l’épinette et le chablis de décembre 2022. Les plans d’aménagement spéciaux représentent environ 22 % de la récolte annuelle de l’unité d’aménagement.

La population est invitée à participer à cette consultation publique en ligne qui se déroule du 12 février au 10 mars. «Lorsque d’importantes superficies sont touchées par une perturbation naturelle, que ce soit un feu de forêt, une épidémie d’insectes ou un chablis, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a la responsabilité d’élaborer un plan d’aménagement spécial pour récupérer ces bois-là», explique Kimberley Bérubé-Boyle, ingénieure forestière et responsable régionale de la planification forestière à la Direction de la gestion des forêts du Bas-Saint-Laurent, au MRNF.

Cette démarche est prévue par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. L’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) a commencé en 2012 dans l’est de la région du Bas-Saint-Laurent. Dans les dernière années, l’épidémie s’est déplacée vers l’ouest du territoire. «Le plan d’aménagement spécial TBE qui est en consultation publique actuellement et qui sera en vigueur pour 2025-2026, c’est le premier pour l’unité d’aménagement de l’ouest», explique Mme Bérubé-Boyle.

Le plan d’aménagement spécial qui porte sur la récupération des bois affectés par la TBE compte environ 365 hectares, soit 10 % de la récolte annuelle de l’unité d’aménagement (environ 65 000 mètres cubes). L’autre plan d’aménagement spécial à propos du chablis survenu à la suite des épisodes de forts vents de décembre 2022 concerne 424 hectares, soit environ 12 % de la récolte annuelle (95 000 mètres cubes). «C’est le premier événement d’une telle ampleur qui est recensé dans la région du Bas-Saint-Laurent», précise Kimberley Bérubé-Boyle. L’objectif visé est de récupérer les bois renversés avant qu’ils ne deviennent impropres à la transformation.

La consultation publique n’est pas obligatoire. Elle vise à répondre aux souhaits de la population concernant la gestion du territoire forestier public et sa planification. Sur la carte interactive disponible sur le site web du MRNF, il est possible d’émettre des commentaires sur les travaux proposés. Les internautes peuvent partager leurs préoccupations en lien avec la planification forestière, les secteurs de récolte, la construction ou l’amélioration de chemins, de ponceaux, la nature ainsi que la période de réalisation des travaux et leurs impacts, par exemple. Cette démarche ne permet pas de modifier l’affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis. Un suivi sera effectué par le MRNF auprès de chaque personne ou organisme ayant formulé un commentaire.

La date limite pour participer à la consultation publique en ligne est le 10 mars à 23 h 59 en suivant ce lien : https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations/bas-saint-laurent/mars-2025