La CAQ refuse de débattre alors que les files s’allongent dans les RI du Bas-Saint-Laurent, dénonce le PQ

Le porte-parole du Parti Québécois en Santé et services sociaux et député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, déplore que le gouvernement caquiste refuse de s’engager à rehausser le financement des ressources intermédiaires (RI). Au total, 4 937 personnes sont en attente d’une place, dont 243 au Bas-Saint-Laurent.

Vendredi matin, le député péquiste a déposé une motion reconnaissant que les RI sont incontournables pour l'hébergement des aînés et des personnes les plus vulnérables et demandant au gouvernement de rehausser «l'entente nationale le plus rapidement possible dans la prochaine négociation». Le PQ n'a pas tardé à reprocher à la CAQ d'avoir battu cette motion.

«C’est une occasion manquée pour la CAQ et nous sommes au point de nous demander si les RI seront les prochaines victimes des compressions budgétaires de la CAQ, c’est inquiétant pour les milliers de personnes en attente et pour le système de santé qui dépend des RI», affirme l’élu péquiste.

L’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) a sonné l’alarme ce jeudi en dévoilant que 4 937 personnes sont dans l’attente d’une place en RI, dont 3 300 personnes âgées. Au total, 243 attendent uniquement dans la région du Bas-Saint-Laurent. Rappelons que les RI sont des milieux de vie offrant des services adaptés aux adultes vulnérables confiées par le réseau de la santé et des services sociaux, qui souffrent notamment de perte d’autonomie, de déficience intellectuelle ou d’handicap physique.

«Les ressources intermédiaires sont une partie intégrante du filet social québécois. Le gouvernement doit prendre acte que 163$ par jour par usager, c’est insuffisant. Le budget s’en vient et la CAQ doit absolument prévoir de rehausser ce montant au risque de mettre en péril les services offerts par plusieurs établissements», conclut Joël Arseneau.

Libellé de la motion :

Que l'Assemblée nationale reconnaisse que les ressources intermédiaires sont incontournables pour l'hébergement des aînés et les personnes les plus vulnérables;

Qu'elle reconnaisse que les ressources intermédiaires sont en difficulté financière;

Qu'elle constate que 4 937 Québécois attendent une place dans une ressource intermédiaire;

Enfin, que le gouvernement rehausse l'entente nationale le plus rapidement possible dans la prochaine négociation.»