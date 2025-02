Les inscriptions pour le Colloque de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent sont ouvertes

Tourisme Bas-Saint-Laurent convie les acteurs de l’industrie touristique à son colloque qui aura lieu mercredi le 19 mars à l’Hôtel Rimouski, sous le thème «Cap sur l’horizon». Ce rendez-vous annuel est une occasion unique de se rassembler, d’échanger sur les enjeux de l’heure et d’envisager des pistes de solution concrètes.

Les ateliers du matin et les conférences de l’après-midi sont gratuits. La date limite pour s’y inscrire est le 14 mars. «Les membres de notre conseil d’administration de même que toute notre équipe, sommes heureux de vous accueillir lors de cet événement incontournable pour notre industrie. Chaque année, le colloque permet de réunir plus de 300 personnes pour une journée d’échanges et de contenus inspirants. Le thème de cette année ‘’Cap sur l’horizon’’ nous invite à voir plus loin, à regarder vers l’avenir, à prendre une direction commune et à maintenir le cap sur des objectifs partagés», commente Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

En avant-midi, six ateliers sont proposés portant sur l'expérience client, le développement durable, la publicité sur Facebook et Instagram, l’intelligence artificielle, la gouvernance, le réseau de distribution des voyages. En plénière en après-midi, Pierre Levesque, PDG de Tourisme Bas-Saint-Laurent, présentera les constats et les grandes orientations du nouveau plan pour l’accueil touristique au Bas-Saint-Laurent. Par la suite, Frédéric Gonzalo traitera des grandes tendances en marketing touristique, suivi de Pierre Bellerose et Lysandre Michaud-Verreault qui aborderont les opportunités de l’intelligence artificielle. Dans le cadre d’un panel, trois entrepreneurs de la région partageront leurs expériences et les bons coups réalisés grâce à la collaboration. Il s’agit de Véronique Drouin du Centre d’art du Kamouraska, d’Ariane April de l’Auberge sur mer et de Martin Gagnon du Vieux Loup de mer.

À compter de 18 h, les convives sont invités à assister au traditionnel souper-soirée «Découvertes du Bas-Saint-Laurent», dont le menu quatre services mettra en valeur non seulement les saveurs de la région, mais aussi cinq chefs cuisiniers qui ont accepté de livrer une recette pour l’occasion. La soirée sera animée par Meggie Bélanger. Plusieurs bons coups seront soulignés et un hommage sera rendu à une personne dont la contribution au développement et au rayonnement du tourisme a été exceptionnelle au cours de sa carrière.

L’événement est réservé exclusivement aux membres et partenaires de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Pour consulter la programmation complète et s’inscrire, rendez-vous sur le site : www.atrbsl.ca.