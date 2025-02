Octroi de 50 000 $ à Dégelis pour un projet jeunesse

La Ville de Dégelis a reçu une somme de 50 000 $, issue du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal du gouvernement du Québec, pour la réalisation du projet jeunesse «Par les jeunes, pour les jeunes». Il favorisera l’émergence de jeunes leaders et encouragera ces derniers à s’impliquer activement dans leur milieu.

Des consultations seront organisées avec les jeunes de Dégelis afin de développer des activités leur étant destinées et des initiatives pour faciliter leurs liens avec le marché du travail.

D’après le maire de la Ville, ce projet permettra aux jeunes de sa collectivité de s'intéresser au milieu municipal et de s'impliquer activement dans leur communauté, favorisant ainsi l'émergence d'une nouvelle relève porteuse de nouvelles idées.



Des initiatives comme celle-ci mobilisent les jeunes autour de thématiques variées telles que l’environnement, la culture, l’inclusion sociale et le développement économique local. Les projets financés incluent notamment des consultations jeunesse, des plans d’action locaux, des projets artistiques ou communautaires, ainsi que des événements qui renforcent la participation citoyenne.

«Les jeunes d’aujourd’hui sont les leaders de demain. Il est important de les écouter et de les impliquer pour nourrir leur sentiment d’appartenance envers leur communauté. Je suis très heureuse que la Ville de Dégelis puisse réaliser un projet par et pour sa jeunesse, au bénéfice de toute la communauté», a témoigné Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, qui a confirmé l’octroi du montant au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.



Le Programme génère chaque année des retombées significatives pour les jeunes, comme le développement de compétences en leadership, une meilleure connaissance des enjeux locaux et un sentiment accru d’appartenance à leur communauté. En soutenant ces initiatives, il contribue à dynamiser les milieux municipaux tout en offrant aux jeunes des outils concrets pour réaliser leurs ambitions et avoir un impact positif sur leur environnement.

Depuis 2017, près de 4,8 M$ ont été octroyés pour soutenir 115 projets dans le cadre du Programme. Les projets sélectionnés pour 2024-2025 totalisent un financement de 831 600 $ réparti entre 20 initiatives dans 13 régions administratives du Québec.