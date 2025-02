Des dizaines d’automobilistes et camionneurs ont été piégés à Rivière-du-Loup 

En hiver, les travaux liés au déneigement de toitures sont fréquents et peuvent comporter des risques pour la santé et la sécurité à ne pas sous-estimer, notamment une chute de hauteur, une glissade, un ensevelissement sous la neige et un malaise causé par l’effort physique intense ou le froid. Pour éliminer les dangers et éviter les accidents, il ...