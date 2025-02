Écoles fermées dans la région

En raison des mauvaises conditions météorologiques, les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs sont fermées pour toute la journée.

Les centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes sont aussi fermés. Les cours ont également été suspendus pour la journée au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

Au Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, certains services de garde demeurent ouverts. La liste est disponible en ligne en suivant ce lien : https://infofermeture.csskamloup.gouv.qc.ca/. Les services administratifs sont quant à eux ouverts.

Les cours en présence ont été suspendus pour l'avant-midi au Cégep de Rivière-du-Loup. Une mise à jour concernant la reprise ou non des cours en après-midi sera effectuée vers 11 h sur le site web du Cégep.

Certains axes routiers, dont l'autoroute 85 et la route 185 (entre Rivière-du-Loup et Dégelis), la route 132 (entre Rivière-du-Loup et Rimouski), et l'autoroute 20 (entre Rivière-du-Loup et Notre-Dame-des-Neiges) sont fermés à la circulation depuis le 17 février en soirée en raison des conditions météorologiques difficiles. Cette situation empêche le transport scolaire de fonctionner normalement. Les conditions routières sont détériorées dans les rangs de plusieurs municipalités.

Selon le bilan météorologique transmis par Environnement Canada le 17 février vers 11 h, une trentaine de centimètres de neige sont tombés depuis la veille au KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques).