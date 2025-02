Conférence du Dr Christian Allen Drouin 

La Société historique de Rivière-du-Loup accueillera le Dr Christian Allen Drouin pour une conférence sur les Acadiens, le mercredi 26 février 2025. Depuis au moins deux décennies, ce dernier livre à la population des causeries fort bien documentées sur les thèmes qu'il affectionne particulièrement.

Cette fois-ci, il s'est intéressé à certaines des répercussions du «Grand Dérangement», car plus de 10 000 Acadiens sont déportés injustement de 1755 à 1763. Ils seront les véritables acteurs de la chanson du «Canadien errant».

Après de multiples pérégrinations, près du tiers d'entre eux trouveront finalement refuge au Québec. Aujourd'hui, en ce premier quart du 21° siècle, plus de 60 % des Québécois possèdent des ancêtres acadiens dans leur généalogie.

Le but de cette présentation est de démontrer l'impact socioculturel, politique et même sportif de cet apport migratoire au Québec et d'effectuer un bref rappel de l'histoire de ce peuple déjà qualifié du plus heureux d'Amérique en dépit des aléas historiques vécus.

Rendez-vous le mercredi 26 février 2025 à 19 h 30 à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup; 67, rue du Rocher. L'admission se fait au 4° étage (ascenseur accessible).

L'entrée est gratuite pour les membres et 10 $ pour les non-membres.

Christian Allen Drouin est chef du Service de dermatologie du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Chercheur en génétique des populations et passionné d'histoire, il a réalisé de nombreuses recherches sur les maladies génétiques au Bas-Saint-Laurent, dont la découverte en 1992 du syndrome de Kamouraska.

Il s'est également intéressé au mystérieux mal de Baie-Saint-Paul, une syphilis endémique qui a touché la vallée laurentienne au 18° siècle. Il a participé avec l'historien Denis Goulet à la rédaction du livre Histoire de la recherche des sciences biomédicales au Québec, publié en 2024 aux éditions du Septentrion.