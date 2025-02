Écoles fermées dans le secteur de Rivière-du-Loup

À la suite d’un communiqué émis par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux le 10 février, Pohénégamook réagit aux rumeurs de réduction de la couverture des services d’urgence 24 heures de son CLSC. La Ville dit comprendre les inquiétudes des citoyens et réitère son engagement à travailler pour ...